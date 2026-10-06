Η φθινοπωρινή φύτευση δίνει στα φυτά χρόνο να ριζώσουν και να προετοιμαστούν για πλούσια ανθοφορία την επόμενη άνοιξη.

Το φθινόπωρο είναι η ιδανική εποχή στον αμερικανικό Νότο για φύτευση. Μπορεί αυτή την εποχή να μην βγαίνουν ακόμη άνθη, όμως η φθινοπωρινή φύτευση δίνει στα πολυετή φυτά ένα σημαντικό προβάδισμα, ώστε να αναπτυχθούν καλύτερα όταν έρθει η εποχή της ανθοφορίας. Η αναμονή αξίζει τον κόπο, όταν ο ανθόκηπος γεμίσει λουλούδια την επόμενη άνοιξη και το καλοκαίρι.

Ίριδες

Οι ίριδες μπορούν να φυτευτούν ή να διαιρεθούν από τα τέλη του καλοκαιριού έως τις αρχές του φθινοπώρου. Είναι σημαντικό να φυτευτούν αρκετά νωρίς, ώστε να προλάβουν να ριζώσουν πριν από τον πρώτο παγετό. Κατά τη φύτευση, μην καλύψετε εντελώς τα ριζώματα με χώμα: το πάνω μέρος τους θα πρέπει να είναι ελαφρώς πάνω από την επιφάνεια του εδάφους.

Παιώνιες

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Η φθινοπωρινή φύτευση αυξάνει τις πιθανότητες να απολαύσετε άνθη την άνοιξη. Οι παιώνιες, ωστόσο, δεν αγαπούν τα πολύ ζεστά καλοκαίρια του αμερικανικού Νότου και οι περισσότερες δεν επιβιώνουν σε θερμότερα κλίματα. Προτιμήστε φυτά σε λήθαργο και φυτέψτε τα το φθινόπωρο. Σημαδέψτε το σημείο όπου τα φυτέψατε και περιμένετε να εμφανιστούν οι νέοι βλαστοί την επόμενη άνοιξη.

Εχινάκειες

Αν και η εχινάκεια μπορεί να φυτευτεί και την άνοιξη, το φθινόπωρο είναι συχνά η καλύτερη εποχή. Φυτέψτε την περίπου έξι εβδομάδες πριν από τον πρώτο παγετό, ώστε να προλάβει να ριζώσει. Την επόμενη χρονιά θα έχετε ένα μεγαλύτερο και πιο ανεπτυγμένο φυτό με περισσότερα καλοκαιρινά άνθη.

Εουχέρα

Επειδή η εουχέρα διατηρεί το φύλλωμά της όλο τον χρόνο, το φθινόπωρο είναι εξαιρετική εποχή για φύτευση. Το πράσινο, μπορντό, ροδακινί ή κιτρινοπράσινο φύλλωμά της μπορεί να παραμείνει εντυπωσιακό καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Την άνοιξη και το καλοκαίρι, πάνω από το φύλλωμα εμφανίζονται τα χαρακτηριστικά άνθη της.

Χόστα

Οι χόστες προτιμούν τη σκιά και τη σταθερή υγρασία, γεγονός που τις κάνει σχετικά εύκολες στη φροντίδα τους το φθινόπωρο. Στα φυτώρια θα βρείτε πολλά φυτά στις αρχές του φθινοπώρου, πριν περάσουν σε λήθαργο. Το φύλλωμά τους επιστρέφει την άνοιξη, ενώ το καλοκαίρι εμφανίζουν μωβ ή λευκά άνθη.

Ελλέβοροι

Φυτέψτε ελλέβορους το φθινόπωρο και θα είναι από τα πρώτα φυτά που θα σας ανταμείψουν με άνθη. Οι περισσότερες ποικιλίες ανθίζουν στα τέλη του χειμώνα ή πολύ νωρίς την άνοιξη. Πρόκειται για αειθαλή πολυετή φυτά που χρειάζονται μόλις τέσσερις έως πέντε εβδομάδες για να ριζώσουν καλά πριν από τον παγετό.

Ασκληπιάδα

Η ασκληπιάδα χρειάζεται αρκετά χρόνια για να φτάσει στην πλήρη ανάπτυξή του, επομένως η φθινοπωρινή φύτευση έχει ιδιαίτερο νόημα σε θερμά κλίματα. Μπορείτε επίσης να φυτέψετε τους σπόρους του το φθινόπωρο. Όπως συμβαίνει με πολλά αγριολούλουδα, οι σπόροι του βλαστάνουν καλύτερα όταν έχουν προηγουμένως περάσει μια περίοδο ψύχους.

Νεπέτα

Η νεπέτα έχει πολύ μεγάλη περίοδο ανθοφορίας και μπορεί να συνεχίζει να ανθίζει ακόμη και όταν τη βρείτε σε φυτώριο στις αρχές του φθινοπώρου. Μπορείτε να τη φυτέψετε αυτή την εποχή και να απολαύσετε μερικά ακόμη άνθη. Μην την κλαδέψετε τώρα. Περιμένετε μέχρι τα μέσα του χειμώνα ή τις αρχές της άνοιξης και στη συνέχεια θα σας χαρίσει νέο κύμα ανθοφορίας τον Απρίλιο ή τον Μάιο.

Μαργαρίτες Shasta

Παρότι τα άνθη τους έχουν πλέον μαραθεί, η φύτευση μαργαριτών Shasta το φθινόπωρο έχει σημαντικά πλεονεκτήματα. Μπορείτε να αγοράσετε ένα μικρό φυτό και να είστε βέβαιοι ότι θα έχει μεγαλώσει αρκετά μέχρι να αρχίσει να ανθίζει την άνοιξη. Αφήστε απόσταση τουλάχιστον 30 εκατοστών μεταξύ των φυτών, ώστε να έχουν αρκετό χώρο να αναπτυχθούν.

Βολβοί που ανθίζουν την άνοιξη

Φυτέψτε τους ανοιξιάτικους βολβούς στα τέλη του φθινοπώρου, ώστε να έχουν τον απαραίτητο χρόνο έκθεσης στο κρύο και να αναπτυχθούν σωστά. Νάρκισσοι, κρόκοι, τουλίπες και υάκινθοι χρειάζονται φύτευση το φθινόπωρο για την καλύτερη δυνατή ανθοφορία.

Με πληροφορίες από southernliving.com