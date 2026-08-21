Η ιδιαίτερη συνάντηση που είχε κατά την παραμονή της στην Κρήτη.

Ταξίδι στα Χανιά με τη μονάκριβη κόρη τους πραγματοποίησαν η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής.

Η παρουσιάστρια του Alpha, που απολαμβάνει το πρώτο της καλοκαίρι ως μητέρα, μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα πλούσιο φωτογραφικό άλμπουμ από την οικογενειακή τους απόδραση στην Κρήτη.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στα Χανιά, η γλυκιά μανούλα είχε μια ξεχωριστή συνάντηση με τον πνευματικό της, πατέρα Δημήτριο Λουπασάκη. Αυτή τη φορά επέστρεψε κοντά του έχοντας στην αγκαλιά της την τεσσάρων μηνών κόρη της, Ξένια.

Διαβάστε περισσότερα στο star.gr