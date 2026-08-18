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Η πρώτη ανάρτηση του ηθοποιού μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμανό, κατά την οποία κάηκε το σπίτι του.

Σχεδόν δύο εβδομάδες έχουν περάσει από την καταστροφική πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό η οποία στο πέρασμά της, κατέστρεψε περιουσίες, σπίτια και μεγάλες εκτάσεις γης, με τον Τάσο Χαλκιά να βρίσκεται μεταξύ εκείνων που είδαν την περιουσία τους να καταστρέφεται.

Μέσα από ένα χειρόγραφο ποίημα, ο ηθοποιός θέλησε να αναφερθεί στην ανάγκη του ανθρώπου να δημιουργεί και να εξελίσσεται, σημειώνοντας ότι ο πόνος του ανθρώπου θα πρέπει να γίνεται «σύμμαχος» για τα όσα έπονται στο μέλλον.

Συγκεκριμένα, ο Τάσος Χαλκιάς, μέσω ανάρτησής του στα social media, μίλησε για την ανάγκη του ανθρώπου να συνεχίσει τη ζωή του και να γίνεται δημιουργικός ακόμη και ύστερα από δύσκολες συνθήκες. Το ποίημα φέρει τον τίτλο «Ξαγρυπνώντας» και αναφέρει:

«ΞΑΓΡΥΠΝΩΝΤΑΣ

Όσο κι αν ήταν όμορφα…

πίσω σταμάτα να κοιτάς

ποιος είπε άλλες ομορφιές,

πως δεν θα συναντήσεις!

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Μόνο λευτέρωσε το νου

κι άστονε ν’ αναπνεύσει!

Μια χαραμάδα στην ψυχή,

να βγει στο φως, να ξεπλυθεί,

με τα παιδιά να παίξει!

Περπάτα βήμα θαρετό,

πότε αργό, πότε γοργό

μη θες κάπου να φτάσεις…

Έχω αρχίσει να ξεχνώ,

άλλη φορά δε θα το πω,

ώρα να προσπεράσεις!

Για ό,τι έκανες καλό

ποτέ μη μετανιώσεις,

μην ψάχνεις ούτ’ ευχαριστώ,

μόνο ένα χάδι στην ψυχή

είν’ αρκετό, αν νιώσεις!

{https://www.instagram.com/p/DcJsXqCxbyo/?hl=el}

Να χτίζεις, να δημιουργείς

ποτέ μη σταματήσεις!

Κι αν σου χαθήκαν μονομιάς

όνειρα, βάσανα καημοί,

αγάπες και αναμνήσεις…

Σε πείσμα ανθρώπων και θεών

κάνε τον πόνο σύντροφο,

μ’ αυτόν θα τ’ αναστήσεις.

Θα φύγω τώρα, θα χαθώ

κράτα το χρώμα κόκκινο

άλλο μην το αραιώσεις…

Μέγιστα μίκρυνες ζωή,

κοντεύεις να τελειώσεις…».