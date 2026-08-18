Η ανάρτηση του παρουσιαστή για τα εννέα χρόνια από το θάνατο της σπουδαίας ηθοποιού.

Εννέα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Τρίτη 18 Αυγούστου, από την ημέρα που η Ζωή Λάσκαρη έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα στην τέχνη και τον ελληνικό κινηματογράφο.

Με αφορμή την θλιβερή επέτειο, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους ορισμένες από τις σκέψεις του, αλλά και τις αναμνήσεις που κατάφερε να δημιουργήσει από την γνωριμία και τη φιλία του με την σπουδαία ηθοποιό.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Τρίτης, ο παρουσιαστής δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο της Φίνος Φιλμ στο οποίο συμπεριλαμβάνονται ορισμένες από στιγμές της Ζωής Λάσκαρη στον κινηματογράφο, και στη σχετική λεζάντα πρόσθεσε:

«9 χρόνια πέρασαν από την μέρα που «έφυγε»… Την γνώρισα λίγα χρόνια πριν… Βγήκαμε για φαγητό, θυμάμαι την πήγα στην Νησιώτισσα στην Πεντέλη, στο στέκι μου και έτσι ξεκίνησε μια πολύ όμορφη φιλία… Τι φανταστικός άνθρωπος, πόσο ακομπλεξάριστη πόσο «γεμάτη» από ΖΩΗ… θα θυμάμαι πάντα τα τηλεφωνήματα μας που μου έλεγε κατά την γνώμη της τι έπρεπε να κάνω σε κάποια θέματα μου… Όπου και να σαι ΖΩΗ σίγουρα θα τους έχεις σαγηνεύει όλους!! @finosfilm_official».

{https://www.instagram.com/p/DcLjTqxCylp/?hl=el}