«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - 50ο Επεισόδιο, απόψε στις 23:30.
Η Μελισσάνθη έρχεται σε σύγκρουση με τη Θέκλα, η Ιουλία στηρίζει την Μαριέττα, η Ασπασία συναντά τον Στέλιο για τελευταία φορά, η Πολυξένη είναι διχασμένη ως προς τον Ηλία και η Μαγδαληνή κάνει μια αναπάντεχη ανακοίνωση.
Στο σπίτι των Σκλαβοδήμων έχουν τραπέζι και η ατμόσφαιρα είναι τεταμένη ανάμεσα στη Μαγδαληνή και τον Ιάκωβο. Η Μαγδαληνή ανακοινώνει σε όλους την ημερομηνία του γάμου, εκπλήσσοντας τους. Ο Φωκάς πάει την Μαριέττα στο νοσοκομείο για να επισκεφτεί τη μητέρα της και η Ιουλία προσέχει τον Αντρίκο στο σπίτι.
Η Ασπασία προσπαθεί να καθυστερήσει όσο το δυνατόν περισσότερο την επιστροφή της στην Καλαμάτα κι έρχεται σε κόντρα με την ορχήστρα.
Η Ασπασία συναντά τον Στέλιο και ειπώνονται κάποιες αλήθειες που την πονούν και της βάζουν αμφιβολίες για το ποια πραγματικά είναι. Με βαριά καρδιά, αποφασίζει πως πρέπει να γυρίσει στην Καλαμάτα.
Ο Ηλίας αποφασίζει να χαλαρώσει λίγο με την Πολυξένη, για να μην την χάσει αλλά παράλληλα παλεύει με τους εσωτερικούς του δαίμονες.
{https://www.youtube.com/watch?v=yC0du9hXpA4}
Η Πολυξένη εξομολογείται στην Πελαγία την πίεση αλλά παράλληλα και την λύπη που νιώθει από τον Ηλία, με την Πελαγία να την συμβουλεύει να αποφασίσει ό,τι δεν πνίγει την καρδιά της.
Η Μελισσάνθη νιώθει πληγωμένη από το ψέμα του Απόστολου αλλά είναι αποφασισμένη να μάθει περισσότερα για τη ζωή του Γιάννη. Ο Άγγελος επισκέπτεται τον Απόστολο και μαθαίνει ότι δεν τον αφήνει η Θεώνη να του πουλήσει τη βίλα στο Λαγονήσι.
Η Μελισσάνθη είναι σε άθλια κατάσταση καθώς συνειδητοποιεί ότι αυτή είναι που έχει το πρόβλημα και δεν μπορούν να κάνουν παιδιά αφού ο Απόστολος έχει ήδη ένα γιο.
Και πάνω στην κακή της κατάσταση, την επισκέπτεται η Θέκλα και της κάνει νύξη για την υιοθεσία, φέρνοντας την Μελισσάνθη σε δύσκολη θέση.
Η Μελισσάνθη διώχνει τη Θέκλα από το σπίτι
{https://www.youtube.com/watch?v=vJCboRsaGJY}
Ο Στέλιος λέει στην Ασπασία αλήθειες που την πονούν
{https://www.youtube.com/watch?v=HOobhJeKy_E}
Η Μαγδαληνή κάνει μια αναπάντεχη ανακοίνωση
{https://www.youtube.com/watch?v=InFVD8mN73Y}