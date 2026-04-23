Αποσπάσματα από το σημερινό επεισόδιο της σειράς «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι».

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - 50ο Επεισόδιο, απόψε στις 23:30.

Η Μελισσάνθη έρχεται σε σύγκρουση με τη Θέκλα, η Ιουλία στηρίζει την Μαριέττα, η Ασπασία συναντά τον Στέλιο για τελευταία φορά, η Πολυξένη είναι διχασμένη ως προς τον Ηλία και η Μαγδαληνή κάνει μια αναπάντεχη ανακοίνωση.

Στο σπίτι των Σκλαβοδήμων έχουν τραπέζι και η ατμόσφαιρα είναι τεταμένη ανάμεσα στη Μαγδαληνή και τον Ιάκωβο. Η Μαγδαληνή ανακοινώνει σε όλους την ημερομηνία του γάμου, εκπλήσσοντας τους. Ο Φωκάς πάει την Μαριέττα στο νοσοκομείο για να επισκεφτεί τη μητέρα της και η Ιουλία προσέχει τον Αντρίκο στο σπίτι.

Η Ασπασία προσπαθεί να καθυστερήσει όσο το δυνατόν περισσότερο την επιστροφή της στην Καλαμάτα κι έρχεται σε κόντρα με την ορχήστρα.

Η Ασπασία συναντά τον Στέλιο και ειπώνονται κάποιες αλήθειες που την πονούν και της βάζουν αμφιβολίες για το ποια πραγματικά είναι. Με βαριά καρδιά, αποφασίζει πως πρέπει να γυρίσει στην Καλαμάτα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Ηλίας αποφασίζει να χαλαρώσει λίγο με την Πολυξένη, για να μην την χάσει αλλά παράλληλα παλεύει με τους εσωτερικούς του δαίμονες.

{https://www.youtube.com/watch?v=yC0du9hXpA4}

Η Πολυξένη εξομολογείται στην Πελαγία την πίεση αλλά παράλληλα και την λύπη που νιώθει από τον Ηλία, με την Πελαγία να την συμβουλεύει να αποφασίσει ό,τι δεν πνίγει την καρδιά της.

Η Μελισσάνθη νιώθει πληγωμένη από το ψέμα του Απόστολου αλλά είναι αποφασισμένη να μάθει περισσότερα για τη ζωή του Γιάννη. Ο Άγγελος επισκέπτεται τον Απόστολο και μαθαίνει ότι δεν τον αφήνει η Θεώνη να του πουλήσει τη βίλα στο Λαγονήσι.

Η Μελισσάνθη είναι σε άθλια κατάσταση καθώς συνειδητοποιεί ότι αυτή είναι που έχει το πρόβλημα και δεν μπορούν να κάνουν παιδιά αφού ο Απόστολος έχει ήδη ένα γιο.

Και πάνω στην κακή της κατάσταση, την επισκέπτεται η Θέκλα και της κάνει νύξη για την υιοθεσία, φέρνοντας την Μελισσάνθη σε δύσκολη θέση.

Η Μελισσάνθη διώχνει τη Θέκλα από το σπίτι

{https://www.youtube.com/watch?v=vJCboRsaGJY}

Ο Στέλιος λέει στην Ασπασία αλήθειες που την πονούν

{https://www.youtube.com/watch?v=HOobhJeKy_E}

Η Μαγδαληνή κάνει μια αναπάντεχη ανακοίνωση

{https://www.youtube.com/watch?v=InFVD8mN73Y}