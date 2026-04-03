Ο Νίκος Βερλέκης στον καναπέ του «Στούντιο 4».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 3 Απριλίου, ο Νίκος Βερλέκης όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και το Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ο γνωστός ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε τόσο στην επαγγελματική, όσο και στην προσωπική του ζωή, ενώ μεταξύ άλλων αποκάλυψε και ορισμένες άγνωστες πτυχές του εαυτού του.

Συγκεκριμένα, τόνισε, ότι την εποχή που ξεκίνησε ο ίδιος να ασχολείται με την υποκριτική, η εξωτερική εμφάνιση έπαιζε καθοριστικό ρόλο, με αποτέλεσμα όσοι θεωρούνταν όμορφοι, να θεωρούνται αυτόματα, λιγότερο καλοί ηθοποιοί, όπως τόνισε.

Παράλληλα, σε άλλο σημείο της συνέντευξης, εκμυστηρεύτηκε στους δύο παρουσιαστές, ότι τις περισσότερες φορές στην πορεία του επέλεξε να κυνηγήσει περισσότερο τη ζωή, απ’ ότι την καριέρα του: «Κυνήγησα περισσότερο τη ζωή παρά τη δουλειά. Δεν είναι τώρα σωστό να πω αν ήταν σωστό αυτό που έκανα ή αν έπρεπε να κάνω κάτι άλλο, εκείνη τη στιγμή αυτό ένιωθα, αυτό έκανα. Ίσως, έπρεπε να το αλλάξω, αλλά και πάλι δεν θα ήμουν εγώ. Δεν έχω μετανιώσει για τίποτα σχεδόν».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Συνεχίζοντας, εξήγησε ότι έχει απορρίψει επαγγελματικές προτάσεις προκειμένου να ακολουθήσει τη σύντροφό του, καθώς ήταν επιλογή του να έχει σε ισορροπία την προσωπική του ζωή: «Είπα πολλές φορές όχι σε επαγγελματικές προτάσεις για να ακολουθήσω τον άνθρωπο που αγαπούσα και έχω παρατήσει πολλές δουλειές. Γενναιόδωρο για εκείνη και για μένα. Άξιζε περισσότερο να ακολουθούσα, από το να κάνω μια δουλειά, η οποία ήταν μέτρια έως καλή. Πάντα σε αυτόν τον τομέα έχω δίκιο. Δεν μετανιώνω ποτέ, όταν ακολουθώ την αγάπη».

