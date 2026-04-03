Όλες οι εξελίξεις της σειράς «Μια νύχτα μόνο» για τα επεισόδια της Μεγάλης Εβδομάδας.

Στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», οι εξελίξεις ξεπερνούν τους ήρωες, που αναζητούν και ελπίζουν για ισορροπία στη ζωή τους.

Σχέσεις δοκιμάζονται, ενώ άλλες δυναμώνουν, καθώς κάποιοι επιλέγουν να στέκονται ο ένας δίπλα στον άλλον, δημιουργώντας δεσμούς εμπιστοσύνης ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές.

Συναντήσεις με έντονη συναισθηματική φόρτιση και απρόσμενες αποκαλύψεις γεννούν καχυποψία και προκαλούν συγκρούσεις. Μέσα από τις συγκρούσεις όμως, θα ανοίξει και ο δρόμος για συμφιλίωση, νέες συμμαχίες και πιο ειλικρινείς σχέσεις, που μπορούν να αντέξουν στον χρόνο.

Τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου, στις 21:40 και τη Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου, στις 20:50, στο MEGA.

Ο Οδυσσέας αποφυλακίζεται και προσπαθεί να ορθοποδήσει, με την Αλεξάνδρα να βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του και να τον στηρίζει.

Η Αρετή έρχεται αντιμέτωπη με το αποτέλεσμα των επιλογών της, ενώ σε κάθε της βήμα βρίσκει μπροστά της τον Οδυσσέα με την Αλεξάνδρα και πονά.

Ο Σταύρος παίρνει μία απόφαση, που μπορεί να του αλλάξει τη ζωή, αποφασίζοντας να μάθει την αλήθεια για την καταγωγή του.

Επεισόδιο 62 (Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου, στις 21:40)

Η Ναταλία παρά τον φόβο για τη ζωή της, καταθέτει όσα γνωρίζει για την Ευθυμίου. Ο Οδυσσέας ευχαριστεί την Αλεξάνδρα που βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό του κι εκείνη του ζητά να της υποσχεθεί κάτι, που θα τον ζορίσει.

Ο Σταύρος αποφασίζει να μάθει μόνος του την αλήθεια για την καταγωγή του και παίρνει μια απόφαση, που ίσως του αλλάξει τη ζωή.

Όλοι περιμένουν με αγωνία την απάντηση για την αποφυλάκιση ή όχι του Οδυσσέα, με την Αννέζα να μην μπορεί να συγκρατήσει την Κατερίνη στο σπίτι.

Η Αρετή δεν αντέχει την αναμονή και τρέχει στο αστυνομικό τμήμα. Αυτό που αντικρίζει όμως, την πονάει πολύ.

Επεισόδιο 63 (Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου, στις 20:50)

Η αποφυλάκιση του Οδυσσέα φέρνει αισιοδοξία στην εταιρεία, κάνοντας τους πάντες να ελπίζουν ότι όλα θα ξαναμπούν στον σωστό δρόμο. Ο Οδυσσέας ενημερώνεται για την Triton - Οικοδομική και ψάχνει να βρει, ποιοι κρύβονται από πίσω, ενώ η Ελένη ανακαλύπτει την επίσκεψη του Σταύρου στο διαγνωστικό κέντρο.

Ο Σάββας, με την υποστήριξη της Μαρίκας, δηλώνει την παραίτηση του από την εταιρεία του Νταγιάννου και η Φαίη αποκαλύπτει στον Άλκη το μυστικό για το μεγάλο κόλπο.

Η Αρετή, βγαίνοντας για ποτό με τον Σταύρο, έρχεται αντιμέτωπη με τον Οδυσσέα που έχει βγει με την Αλεξάνδρα, ενώ η Κατερίνη επισκέπτεται τον τάφο του άντρα της, όπου την περιμένει μία πολύ δυσάρεστη έκπληξη.