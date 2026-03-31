Η Μαρινέλλα σε μία ιδιαίτερη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει το 2017 στον Άρη Καβατζίκη.

Το πρωί της Τρίτης 31 Μαρτίου, μέσα από την εκπομπή «Buongiorno», προβλήθηκε ένα στιγμιότυπο από την συνέντευξη που είχε παραχωρήσει η Μαρινέλλα, στον Άρη Καβατζίκη, ο οποίος πλέον βρίσκεται στο πάνελ της εκπομπής.

Ο δημοσιογράφος, πριν προβληθεί το σχετικό απόσπασμα, αποκάλυψε ότι το καμαρίνι της ερμηνεύτρια, ήταν ανοιχτό για όλους τους συνεργάτες της. Μάλιστα, τονίζοντας την μητρική υπόσταση της Μαρινέλλας, αποκάλυψε ότι λίγο πριν φύγει από το σημείο συνάντησης εκείνη του έβαλε κολατσιό μέσα στην τσάντα.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Μαρινέλλα, είχε μιλήσει για την κόρη της, Τζωρτζίνα, αλλά και τον τρόπο που η ίδια αντιμετώπισε την αναγνωρισιμότητά της.

Συγκεκριμένα, όταν είχε μιλήσει για το ρόλο της ως γιαγιά, αποκάλυψε ότι τα εγγόνια της, δεν γνώριζαν τη δημοφιλία της μέχρι να το μάθουν από τους συμμαθητές τους: «Τα εγγόνια μου τώρα που μεγάλωσαν έχουν την αίσθηση του ποια είμαι. Ποτέ όμως δε τους δώσαμε να καταλάβουν ότι η γιαγιά είναι κάτι. Με βλέπουν στο σπίτι με ρόμπα, με πιτζάμες, αχτένιστη, άβαφτη. Πάω στο σχολικό να τα πάρω. Περισσότερο μάθανε για τη γιαγιά από τους συμμαθητές τους που τους λέγανε ότι είμαι γνωστή».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Πριν δυο χρόνια ήρθε ο εγγονός μου και με ρώτησε, «δε μου λες γιαγιά, είσαι διάσημη εσύ;». «Ε, διάσημη. Με ξέρουν», του απάντησα. Δεν πρέπει στα παιδιά να δίνουμε την εντύπωση του «ξέρεις ποια είμαι εγώ». Καμία δεν είμαι. Με αυτό τον τρόπο μεγάλωσε και η κόρη μου. Γι’ αυτό έγινε ένα σπάνιο πλάσμα. Ο Θεός με αγαπάει πάρα πολύ. Πρέπει να έκανα κάτι καλό στη ζωή μου για να μου δώσει ένα τέτοιο πλάσμα. Δεν υπάρχει καλύτερο και πιο ωραίο πλάσμα από την κόρη μου. Είμαι και λίγο χαζομαμά».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Μαρινέλλα είχε αποκαλύψει ότι κάπνιζε περίπου πέντε πακέτα την ημέρα, μέχρι τη στιγμή που χρειάστηκε να νοσηλευτεί. Περιγράφοντας το σκηνικό, εξήγησε ότι πέταξε τα τσιγάρα με τον αναπτήρα της από το παράθυρο του νοσοκομείου και έκτοτε δεν ξανά κάπνισε.

Τέλος, είχε εκμυστηρευτεί στον Άρη Καβατζίκη, ότι ο μεγαλύτερός της φόβος, δεν είναι ο θάνατος, αλλά οι ανοίατες αρρώστιες:

«Δεν με φοβίζει ο θάνατος. Με φοβίζουν οι κακές αρρώστιες. Αυτό με τρομάζει. Το γεγονός ότι ένας είναι σε ανίατη αρρώστια, δε μπορεί να γίνει καλά και ζει. Βεβαίως για τους απ’ έξω είναι τραγικό. Το άσχημο είναι να τον έχεις στο κρεβάτι μόνιμα. Αυτό με τρομάζει».

