Η πρώην μπασκετμπολίστρια, Δώρα Παντέλη, είναι η αποψινή καλεσμένη στην κουζίνα του MasterChef 10 και ο Γιώργος από την Μπλε Μπριγάδα, τις χάρισε κάτι ξεχωριστό.

Η εβδομάδα για το MasterChef 10 ξεκίνησε με ένα ιδιαίτερο Mystery Box, βάζοντας τους παίκτες στα μονοπάτια του αθλητισμού.

Έτσι, η Κόκκινη και η Μπλε μπριγάδα, έρχονται και σήμερα αντιμέτωπες σε μαγειρικές μονομαχίες και αποσκοπούν στον πόντο που θα κάνει τη διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα. Από την ηττημένη μπριγάδα θα προκύψουν οι δύο πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση για αυτή την εβδομάδα, ενώ οι μόνοι που παραμένουν ασφαλείς είναι οι δύο αρχηγοί, λόγω της ασυλίας τους.

Στην κουζίνα ωστόσο και στον πλευρό των τριών κριτών, βρίσκεται απόψε και η Δώρα Παντέλη, η πρώην μπασκετμπολίστρια που ενθουσίασε τον Γιώργο.

Μάλιστα, ο παίκτης του MasterChef, αν και έχει σήμερα τα γενέθλιά του, αποφάσισε να αντιστρέψει τους ρόλους και αντί να δεχτεί δώρα, να χαρίσει εκείνος.

Όταν λοιπόν έφτασε μπροστά του η Δώρα Παντέλη με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο, ο Γιώργος, έβγαλε από την τσέπη του ένα δαχτυλίδι, που όπως είπε, είναι τις γιαγιάς του και της το προσέφερε.

