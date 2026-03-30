Απόψε, Δευτέρα 30 Μαρτίου, μια νέα εβδομάδα ξεκινά στο επετειακό MasterChef 10, αφιερωμένη στη μαγειρική και τον αθλητισμό, με τη δοκιμασία Mystery Box.

H προηγούμενη εβδομάδα του MasterChef αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική και δύσκολη για την Μπλε μπριγάδα, καθώς ξεκίνησε με δύο συνεχόμενες ήττες που οδήγησαν σε αλλαγή ηγεσίας, με τον Χάρη Τζαν να αναλαμβάνει τον ρόλο του αρχηγού. Παρά τη δύσκολη αρχή, η Μπλε μπριγάδα κατάφερε να κατακτήσει τη νίκη στην Ομαδική Δοκιμασία, με την εβδομάδα να ολοκληρώνεται με μια απρόσμενη διπλή αποχώρηση.

Ο Άρης Κασνέτση, ο οποίος δεν ολοκλήρωσε την προσπάθειά του και ο Άγγελος Ρουμελιώτης, που τοποθέτησε παρασκευές στο πιάτο του εκτός χρόνου, ήταν οι παίκτες που αποχώρησαν. Έτσι, η Μπλε μπριγάδα αριθμεί πλέον οκτώ μέλη, ενώ η Κόκκινη συνεχίζει με δέκα.

Όπως στον αθλητισμό, έτσι και στο MasterChef η επιτυχία απαιτεί ταλέντο, πειθαρχία, αντοχή και σωστή προετοιμασία. Οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, ελπίζουν πως τα μέλη των δύο μπριγάδων βρίσκονται σε καλή φόρμα, ώστε να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του μαγειρικού μαραθωνίου του MasterChef.

Το αποψινό Mystery Box θα είναι το «κουτί του πρωταθλητή» και θα χαρίσει σε εκείνον ή εκείνη που θα παρουσιάσει την καλύτερη προσπάθεια, χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ!

Η Κόκκινη και η Μπλε μπριγάδα θα βρεθούν αντιμέτωπες σε μαγειρικές μονομαχίες, με στόχο να κερδίσουν τον πόντο για την μπριγάδα τους. Η μπριγάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, θα αναδειχθεί νικήτρια της δοκιμασίας, διατηρώντας όλα τα μέλη της, για απόψε τουλάχιστον, ασφαλή.

Από την ηττημένη μπριγάδα θα προκύψουν οι δύο πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση για αυτή την εβδομάδα. Οι μόνοι, που σίγουρα παραμένουν ασφαλείς, είναι οι δύο αρχηγοί που έχουν ασυλία, ο Χάρης Τζαν και ο Πάνος Τελάλης.

Εβδομάδα αφιερωμένη στον αθλητισμό και η αποψινή καλεσμένη στην κουζίνα του MasterChef 10 είναι η πρώην μπασκετμπολίστρια, με 15 χρόνια διεθνούς πορείας στα παρκέ και πλέον μία από τις πιο δυναμικές sportscaster στο μπάσκετ, Δώρα Παντέλη.

Ποια μπριγάδα θα κερδίσει τη δοκιμασία και ποιοι θα είναι οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση, στο τέλος της βραδιάς;