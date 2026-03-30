Το «Κάτι Ψήνεται» ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Πρώτη στάση η Θεσσαλονίκη. Δείτε το τρέλιερ.

Από τον Βορρά έως τον Νότο, η Ελλάδα μαγειρεύει και στρώνει το πιο ζεστό, αυθεντικό και φιλόξενο τραπέζι. Το αγαπημένο «Κάτι ψήνεται», που φέτος γιορτάζει 20 χρόνια διεθνούς επιτυχίας και μετρά παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες, κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 σήμερα, στις 17:15, και θα μας ανοίγει καθημερινά την όρεξη.

Κάθε εβδομάδα, πέντε οικοδεσπότες, με μεράκι και προσωπικό στυλ, παίρνουν θέση στην κουζίνα τους, σχεδιάζουν το πιο δυνατό μενού και βάζουν τα δυνατά τους για να εντυπωσιάσουν τους καλεσμένους τους. Με φαντασία, χιούμορ, αγωνία, αλλά και πολλές φορές με αυτοσχεδιασμό της τελευταίας στιγμής, διεκδικούν τον τίτλο του καλύτερου οικοδεσπότη της εβδομάδας. Οι καλεσμένοι δοκιμάζουν, σχολιάζουν, βαθμολογούν και στο τέλος της εβδομάδας εκείνος που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία κερδίζει 2.500 ευρώ και τον τίτλο του καλύτερου οικοδεσπότη.

Όμως, στο «Κάτι ψήνεται» το φαγητό είναι μόνο η αρχή. Γιατί γύρω από το τραπέζι, μεταξύ τυριού κι αχλαδιού, συμβαίνουν τα καλύτερα: απρόβλεπτες γνωριμίες, αυθόρμητα πειράγματα, καυστικά σχόλια, ατάκες που μένουν, ενθουσιώδεις κριτικές, αλλά και αμήχανες στιγμές που όλοι προσπαθούν να καταλάβουν… τι ακριβώς ήταν αυτό που μόλις δοκίμασαν. Και όσο στην κουζίνα ετοιμάζεται το επόμενο πιάτο, κάποιοι καλεσμένοι δεν αντιστέκονται στον πειρασμό μιας μικρής… εξερεύνησης στο σπίτι, που συχνά αποδεικνύεται εξίσου «πικάντικη» με το μενού.

{https://www.youtube.com/watch?v=0Tmz02HbCNs}

«Κάτι Ψήνεται»: Πού τρώμε και με ποιους αυτή την εβδομάδα (30 Μαρτίου – 3 Απριλίου)

Η πρώτη εβδομάδα του «Κάτι Ψήνεται» ξεκινά από την όμορφη Θεσσαλονίκη.

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 17:15

Την εβδομάδα, ανοίγει η κυρία Λένα, 70 ετών, συνταξιούχος από την Περαία Θεσσαλονίκης, μητέρα δύο παιδιών και γιαγιά δύο εγγονιών. Κοινωνική, αυθεντική, δραστήρια και αθεράπευτα γλεντζού, απολαμβάνει την καθημερινότητά της με τον δικό της ρυθμό, είτε στην κουζίνα, είτε σε μια χαλαρή βόλτα με τη σκυλίτσα της τη Λάβλι.

Με αυτοπεποίθηση και διάθεση για παιχνίδι, ετοιμάζει ένα μενού τριών πιάτων με ευφάνταστους τίτλους και σπιτική φροντίδα, ισορροπώντας ανάμεσα στο χιούμορ και την παράδοση από «παγιδευμένες» γεύσεις που ανοίγουν την όρεξη, μέχρι ένα γλυκό φινάλε όπου η σοκολάτα βρίσκει το ιδανικό της ταίρι.

Η βραδιά κυλά με γνωριμία, σχόλια και πολύ γέλιο, ενώ το δείπνο κορυφώνεται όπως μόνο η κυρία Λένα ξέρει: με ένα αυθεντικό μουσικοχορευτικό φινάλε.

Θα καταφέρει να κερδίσει τις εντυπώσεις και τις βαθμολογίες ή η πρώτη βραδιά θα φέρει τις πρώτες ανατροπές;

ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ 17:15

Δεύτερη μέρα και οικοδεσπότης είναι ο κοσμοπολίτης εργένης Γιώργος. Ο Γιώργος, 50 ετών, κατάγεται από τον Βόλο, αλλά μένει και δραστηριοποιείται στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Είναι κομμωτής στο επάγγελμα και κατασκευαστής κοσμημάτων, και με έντονα δημιουργική και ανήσυχη προσωπικότητα. Πολυπράγμων και δραστήριος, διατηρεί ενοικιαζόμενα δωμάτια στο Πήλιο. Μεγάλη του αγάπη είναι τα ταξίδια, ενώ ως χαρακτήρας είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και το να έρχεται «δεύτερος» δεν αποτελεί επιλογή.

Στην κουζίνα, εμφανίζεται ήρεμος και συγκεντρωμένος, χωρίς να λείπουν τα μικρά «μυστικά», καθώς το κυρίως πιάτο του βασίζεται σε συνταγή… οικογενειακής προέλευσης. Στο ζεστό και γεμάτο θετική ενέργεια σπίτι του, υποδέχεται τους καλεσμένους του με ένα μενού με αέρα εξωτερικού και ποιητικές πινελιές, εμπνευσμένο από τη θάλασσα και τα ταξίδια του.

Η βραδιά εξελίσσεται σε ένα ζωντανό και χαρούμενο δείπνο, που ολοκληρώνεται με μια εντυπωσιακή έκπληξη σε oriental ρυθμούς.

Θα καταφέρει ο κοσμοπολίτης Γιώργος να μεταφέρει τη θετική του ενέργεια και στη βαθμολογία;

ΤΕΤΑΡΤΗ 1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 17:15

Τρίτη μέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη και σειρά παίρνει η influencer Σάντυ, 22 ετών, από την Περαία Θεσσαλονίκης. Ελεύθερη και δυναμική, η Σάντυ δηλώνει πως η νίκη δεν είναι απλώς στόχος, αλλά προσωπική δικαίωση. Πριν μπει στην κουζίνα, μας ξεναγεί στον κόσμο της, εκείνον των social media και του TikTok. Κοινωνική, ενθουσιώδης, αλλά και με έντονο ταμπεραμέντο, δεν διστάζει να πειράξει τους συμπαίκτες της. Στη μαγειρική, βασίζεται στις συμβουλές της μητέρας και της γιαγιάς της, ελπίζοντας να τις βγάλει ασπροπρόσωπες, παρουσιάζοντας ένα μενού με γλυκές και «ζεστές» αναφορές.

Κατά τη διάρκεια του δείπνου, η παρέα έχει πλέον «λυθεί» και τα πρώτα πειράγματα δίνουν τον τόνο. Το βράδυ καταλήγει σε ένα ξέφρενο πάρτι με την υπογραφή της Σάντυ.

Θα καταφέρει να κατακτήσει την κορυφή;

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 17:15

Τέταρτη μέρα και οικοδεσπότης είναι ο ρομαντικός Κωνσταντίνος, 42 ετών, από τις Συκιές Θεσσαλονίκης. Είναι σε σχέση και εργάζεται ως μηχανολόγος-μηχανικός.

Ευχάριστος και κοινωνικός, χρησιμοποιεί το χιούμορ του ως βασικό εργαλείο για να κερδίζει τις εντυπώσεις, αλλά και να αποφορτίζει κάθε κατάσταση. Η σχέση του με τη μαγειρική ξεκινά από μικρή ηλικία και δηλώνει απόλυτα σίγουρος για τις ικανότητές του. Στην κουζίνα, κινείται με άνεση και αυτοπεποίθηση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αισθητική και το στυλ των πιάτων του.

Στον ελεύθερο χρόνο του, επιλέγει πιο ήρεμους ρυθμούς, καθώς πλέκει για χαλάρωση, ενώ διατηρεί και μια ιδιαίτερη συλλογή από κόμικς.

Παρά το αρχικό άγχος της υποδοχής, η βραδιά κυλά ομαλά, το κλίμα ζεσταίνεται και η παρέα δένει ακόμα περισσότερο.

Θα καταφέρει ο Κωνσταντίνος, με τη σιγουριά και τα υψηλά standard του, να σκαρφαλώσει στην κορυφή της βαθμολογίας;

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 17:15

Η εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώνεται με οικοδεσπότη τον καλλιτέχνη Στέφανο. Είναι 39 ετών, φωτογράφος εκδηλώσεων με πολυετή εμπειρία και παρουσία στον χώρο της τηλεόρασης και των media της Θεσσαλονίκης και πατέρας δύο παιδιών. Στον ελεύθερο χρόνο του, παίζει μπάσκετ, μια δραστηριότητα που τον χαλαρώνει και τον γεμίζει ενέργεια. Η σχέση του με τη μαγειρική δεν είναι η πιο δυνατή του πλευρά, ωστόσο γνωρίζει τα βασικά και προσπαθεί να δώσει τον καλύτερο εαυτό του.

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, το άγχος είναι εμφανές.

Το δείπνο σερβίρεται και η βραδιά κλείνει με μια πρωτότυπη έκπληξη που σίγουρα θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους του.

Θα καταφέρει ο Στέφανος να κάνει το τέλειο δείπνο και να κερδίσει το έπαθλο των 2.500 ευρώ;

«Κάτι ψήνεται»: Πρεμιέρα σήμερα και καθημερινά στις 17:15.