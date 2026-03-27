«Ο Γιατρός»: Επεισόδιο 24 - «Αποφεύγοντας ο ένας τον άλλον».

Όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς, στον ALPHA.

Επεισόδιο 25

Ο Ανδρέας, καταρρακωμένος μετά τη συνάντησή του με την Κωνσταντίνα, αποφασίζει να διακόψει τη θεραπεία του. Τόσο αυτή του η απόφαση όσο και η στάση που έχει πλέον απέναντι στους ασθενείς τον οδηγούν σε ρήξη με τη Σοφία.

Ο Δημήτρης συνεχίζει να αποφεύγει την Ειρήνη μετά από το φιλί τους, ενώ το ίδιο κάνει και η Άλμα με τον Μάριο μετά από τη χθεσινή του γκάφα.

Μια ανέλπιστη κίνηση όμως καλής θέλησης από εκείνον ίσως να είναι η αρχή για να έρθουν πιο κοντά.

Και ενώ η Φωτεινή εκδηλώνει ολοφάνερα πια το ενδιαφέρον της για τον Απόστολο, με έναν τρόπο όμως που τον κάνει να ανησυχεί για εκείνη, η Ανθή, η αθλήτρια που είχε υποστεί ακρωτηριασμό ποδιού, επιστρέφει για επανεξέταση και φαίνεται να δημιουργεί μια ιδιαίτερη σχέση με τον Δημήτρη.

Ο Ανδρέας είναι πάρα πολύ απογοητευμένος μετά την αποκάλυψη ότι έχει οράματα και αυτό επηρεάζει την συμπεριφορά του απέναντι στους συναδέλφους του και τον έχει κάνει να κλειστεί στον εαυτό του διατηρώντας μια πολύ ψυχρή στάση.

Αντίστοιχα αντιμετωπίζει και τους ασθενείς του και έτσι του διαφεύγει αρχικά η σοβαρότητα της κατάστασης της Έλλης.

Όταν τα πράγματα χειροτερεύουν τον φέρνουν αντιμέτωπο με τις πράξεις του αλλά και με την ίδια την ασθενή κάνοντας μια εκ βαθέων συζήτηση μαζί της.

• Στο ρόλο της Έλλης, η Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ

• Στο ρόλο της Ανθής, η Λεώνη Ξεροβασίλα

• Στο ρόλο του Σωτήρη, ο Σωτήρης Ταχτσόγλου

• Στο ρόλο του Βασίλη, ο Γιώργος Ηλιόπουλος

• Στο ρόλο του Τάσου, ο Αυγουστίνος Κούμουλος

• Στο ρόλο του Μανώλη, ο Πύρρος Θεοφανόπουλος

• Στο ρόλο του Άκη, ο Στέλιος Μοίρας

Ο Αντρέας ζητάει από τη Σοφία «να πάρουν λίγο χρόνο», για να επανεξετάσουν τη σχέση τους.

Ο Αντρέας με μία ασθενή, την Έλλη (Μάρθα Λαμπίρη- Φεντόρουφ), σε μια στιγμή σκληρής αυτοκριτικής.

Οι ειδικευόμενοι της Μέριμνας γιορτάζουν τις επιτυχίες τους, με ένα ποτό στο αγαπημένο τους στέκι.

Ο Αντρέας πλησιάζει ξανά τη Σοφία και ζητάει τη βοήθειά της, για να ανακαλύψει την αλήθεια για το παρελθόν του.

