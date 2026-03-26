Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό έχει ξεκινήσει και το MCP Warrior μπαίνει στην πιο κρίσιμη φάση του. Την Παρασκευή 27 Μαρτίου στις 18:00, στο ΑΝΤ1+, το προτελευταίο επεισόδιο φέρνει τη μάχη που θα κρίνει το τελευταίο εισιτήριο για τον τελικό.

Με παρουσιαστή τον Γιώργο Αγγελόπουλο, η ένταση κορυφώνεται και η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο, καθώς οι μαχητές διεκδικούν το μεγάλο έπαθλο των 20.000€ και ένα επαγγελματικό συμβόλαιο με την BRAVE CF, αξίας άνω των 100.000€, που μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για διεθνή καριέρα στο MMA.

Επεισόδιο 16: Το τελευταίο βήμα πριν τον μεγάλο τελικό!

Η αγωνία στο MCP Warrior κορυφώνεται, καθώς το παιχνίδι μπαίνει στην τελική ευθεία!

Ο πρώτος ημιτελικός ανέδειξε τον Παύλο Ντατίδη από την κόκκινη ομάδα, που εξασφάλισε το πρώτο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, αλλά το δεύτερο εισιτήριο παραμένει ανοιχτό και όλα θα κριθούν σε αυτό το επεισόδιο.

Σε μια ιστορική αναμέτρηση, ο Άγγελος Γιάνκοβ και ο Ιωάννης Εμίνοβ, δύο μαχητές από την μπλε ομάδα, θα βρεθούν αντιμέτωποι μέσα στο οκτάγωνο (αγωνιστικό χώρο), με τους προπονητές να αποφασίζουν τη θέση τους μέσω κορόνα-γράμματα - μια διαδικασία που ανεβάζει την ένταση στα ύψη.

Η μάχη αυτή, γεμάτη ανατροπές και συναισθήματα, θα καθορίσει ποιος θα πάρει το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό και θα αντιμετωπίσει τον Παύλο Ντατίδη.

Η αγωνία φτάνει στο ζενίθ στο 16ο επεισόδιο, πριν την κορύφωση: τον μεγάλο live τελικό του MCP Warrior, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Απριλίου, στο Regency Casino στη Θεσσαλονίκη, ζωντανά και αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, σε μια αναμέτρηση γεμάτη θέαμα, ένταση και καθοριστικές μάχες. Μην το χάσετε!