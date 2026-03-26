Με τελικό σκορ 39 – 16, έληξε η χθεσινή ομαδική δοκιμασία του MasterChef 10.

Στο χθεσινό επεισόδιο MasterChef, οι δύο μπριγάδες, ήρθαν αντιμέτωπες με μία νέα ομαδική δοκιμασία, με τους διαγωνιζόμενους να μαγειρεύουν στο πλαίσιο της vegan κουζίνας για το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων.

Σκοπός του ήταν να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους, πλούσιες σε λαχανικά, στους καλεσμένους τους, με τους περισσότερους εξ αυτών να είναι… παιδιά.

Απόψε, Πέμπτη 26 Μαρτίου, οι δύο μπριγάδες βρίσκονται για πρώτη φορά μαζί στο συμβούλιο για να συζητήσουν με τους τρεις, chef κριτές το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και το τελικό αποτέλεσμα της δοκιμασίας.

Ο Σωτήρης Κοντιζάς, ανέλαβε να ανακοινώσει τα αποτελέσματα, ξεκαθαρίζοντας από την αρχή ότι πρόκειται για μεγάλη διαφορά μεταξύ των θετικών ψήφων.

Η μπλε μπριγάδα, κηρύχτηκε η νικήτρια, με το σκορ να γράφει 39 – 16, αφήνοντας πίσω τους κατά πολύ τους κόκκινους.

Το αποτέλεσμα έφερε αμηχανία, ενώ σήμερα αναμένεται και μία απρόβλεπτη, διπλή αποχώρηση από την κουζίνα του MasterChef 10.

