Η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1 κάνει πρεμιέρα τη Μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου, στις 20:00.

Οι πρωταγωνιστές της νέας κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 «Σούπερ Ήρωες» μας υποδέχονται στο ΣΟΥΠΕΡ, μέσα από ένα απολαυστικό βίντεο.

Με χιούμορ και… αέρα διαφημιστή, μας καλωσορίζουν στο «ιστορικότερο, καλύτερο και εμβληματικότερο» (τάδε έφη ο ιδιοκτήτης του, κατά κόσμον κ. Βασίλης) σουπερμάρκετ, το ΣΟΥΠΕΡ. Ένα κατάστημα όπου τίποτα δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε και όπου οι πιο απίθανες καταστάσεις αποτελούν καθημερινότητα.

Από πανικόβλητες αντιδράσεις και ακραία περιστατικά μέχρι εκκεντρικά αφεντικά και ιδιότροποι πελάτες, το ΣΟΥΠΕΡ γίνεται το απόλυτο σκηνικό κωμωδίας. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι εργαζόμενοι, μια ομάδα εντελώς διαφορετικών χαρακτήρων που μέσα από τις βάρδιες, τις δυσκολίες και τις συγκρούσεις τους, καταφέρνουν να γίνουν κάτι παραπάνω από συνάδελφοι και να δημιουργήσουν μια μικρή οικογένεια.

Οι «Σούπερ Ήρωες» κάνουν πρεμιέρα τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου στις 20:00 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη υπόσχονται να χαρίζουν μοναδικές στιγμές γέλιου, εγκαινιάζοντας το πιο ξεχωριστό τηλεοπτικό ΣΟΥΠΕΡ.

Γιατί τελικά, για να αντέξουμε την καθημερινότητα, όλοι χρειαζόμαστε δυνάμεις Σούπερ Ήρωα.