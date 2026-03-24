Όσα θα δούμε απόψε και την Τετάρτη, 25 Μαρτίου στη σειρά του ALPHA, «Να μ’ αγαπάς».

«Να μ’ αγαπάς», απόψε στις 20:00.

Ορφέας και Φωτεινή ζουν κρυφά τον έρωτά τους…

Ο Άγγελος προχωρά τη συμφωνία ένταξης του ξενοδοχείου σε μεγάλη αλυσίδα, όμως η εμφάνιση του Χάρη σε άσχημη κατάσταση προκαλεί ένταση και αποκαλύπτει τη βαθιά του κρίση.

Στο σπίτι, ο Θεόφιλος απολύει τη Βέρα, ενώ συγκρούεται έντονα με τον Ορφέα για τον Μάκη και τη συμφωνία που τον αφορά.

Παράλληλα, η Σοφία έρχεται σε ρήξη με την Άννα, που την κατηγορεί ευθέως για απόπειρα δολοφονίας, και ξεσπά όταν χάνει το δωμάτιό της.

Την ίδια στιγμή, ο Ορφέας ζει κρυφά τον έρωτά του με τη Φωτεινή και μαθαίνει ότι ο Άγγελος και η Λουκία έχουν εξαγοράσει την εταιρία του για να του τη δώσουν πίσω, κάτι που τον φέρνει σε δύσκολη θέση.

Τέλος, η Σοφία συμμαχεί ξανά με τον Χάρη, ενώ η Ζωή βρίσκει σταθερότητα κι ελπίδα δίπλα στον Άγγελο.

{https://www.youtube.com/watch?v=5tIPCm-QVq4}

«Να μ’ αγαπάς»: Αύριο, Τετάρτη 25η Μαρτίου, στις 20:00

Η Φωτεινή προσπαθεί να πείσει τον Άγγελο να συμφιλιωθεί με τον Θεόφιλο…

Ενώ ο Θεόφιλος ταλαιπωρείται από έντονους πόνους, η Βέρα συνειδητοποιεί πως δεν πρόκειται για απόρριψη του μοσχεύματος, αλλά για επικίνδυνες διατροφικές ατασθαλίες και αποφασίζει να επιβάλει πειθαρχία στο σπίτι των Καλλιγά.

Την ίδια στιγμή, η Φωτεινή κάνει μια απέλπιδα προσπάθεια να πείσει τον Άγγελο για να συμφιλιωθεί με τον Θεόφιλο όμως εκείνος παραμένει ανένδοτος. Υπόσχεται, ωστόσο, να στηρίξει τον έρωτά της με τον Ορφέα, αναλαμβάνοντας να μιλήσει στον Λευτέρη.

Παράλληλα, ο Χάρης έρχεται σε μετωπική σύγκρουση με τον πατέρα του. Πληγωμένος από τον χαρακτηρισμό «ακριβό λάθος» που άκουσε να ξεστομίζει ο πατέρας του, τον απειλεί πως αυτό το λάθος σύντομα θα διορθωθεί, αφήνοντας τον Θεόφιλο γεμάτο ερωτηματικά.

Απ’ την άλλη, τα ανησυχητικά σημάδια που του δίνει το σώμα του Λευτέρη τον τελευταίο καιρό - έντονες ζαλάδες και ξαφνική αδιαθεσία - κορυφώνονται την πιο ακατάλληλη στιγμή.