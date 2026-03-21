Μίλησε για το συμβόλαιό της με το MEGA. Τι είπε για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.

Δηλώσεις στην κάμερα του «Χαμογέλα και Πάλι» έκανε η Φαίη Σκορδά.

Η παρουσιάστρια του MEGA, μίλησε για το συμβόλαιό της με το κανάλι λέγοντάς πως ακόμα δεν έχουν γίνει συζητήσεις ωστόσο η αίσθησή της είναι ότι θα παραμείνει σε αυτό.

«Δεν έχω κάνει ακόμα κάποια συζήτηση, αλλά έχουμε υπογράψει αρκετά χρόνια με το συν ένα. Φαντάζομαι ότι μετά το Πάσχα θα γίνει αυτή η συνάντηση, αλλά δεν έχω την αίσθηση ότι θα συζητήσουμε για κάτι πολύ διαφορετικό. Έχω την αίσθηση ότι θα παραμείνουμε στο Mega, που είναι κάτι το οποίο το επιθυμώ, και θα κάνουμε κάποιες αλλαγές όπως γίνονται κάθε χρόνο. Εγώ βέβαια σίγουρα θα προτείνω να γίνει το Dancing with the Stars. Δεν υπάρχει κάτι σοβαρό από πίσω, απλά το ‘χω πει ότι θα ήθελα κάποια στιγμή να το παρουσιάσω ή κάτι παρεμφερές. Δεν θα έκανα κάτι παράλληλα, αλλά έχω μπει στη διαδικασία να σκεφτώ ποιο ίσως θα είναι τα επόμενα χρόνια το επόμενό μου βήμα αν σταματήσω το καθημερινό. Και μου αρέσουν αυτά τα σόου που βλέπαμε παλιά όπως στην ιταλική τηλεόραση. Μία εκπομπή παραδείγματος χάρη που αγαπώ πολύ είναι το Verissimo. Είναι μία εκπομπή στην Ιταλία που είναι διαφορετική. Δεν έχει να κάνει πάντως με χορό».

Για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τα σενάρια πως του χρόνου δεν θα είναι στην εκπομπή είπε: «Τον Δημήτρη τον αγαπώ πολύ και σχετικά με την εκπομπή που θέλει να κάνει, δεν είπε ποτέ ο Δημήτρης ότι δεν θέλω να είμαι στο Buongiorno ή υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Είπε, και το έχει πει νομίζω, ότι θα ήθελε να κάνει και ο ίδιος μία εκπομπή κάποια στιγμή. Νομίζω ότι όλο αυτό έχει λίγο έτσι παρεξηγηθεί. Θα γίνουνε κάποιες συζητήσεις, εγώ εύχομαι να είναι το καλύτερο για εκείνον και σίγουρα πάντα θα ήθελα να είμαστε μαζί. Θα σεβαστώ όποια κι αν είναι η απόφασή του, αλλά μέχρι στιγμής, επειδή τον γνωρίζω, δεν μου έχει βγάλει ότι δεν θα είναι του χρόνου».

Ενώ για την προσωπική της ζωή και τα σενάρια που την θέλουν να παντρεύεται είπε: «Εγώ δεν απασχολώ, εγώ δεν έκανα τίποτα, ούτε κρύβω βέβαια κάτι. Δεν έχω να κρύψω κάτι. Ευχαριστώ μόνο για τα καλά λόγια και για τις ευχές».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh8cf3rkgdr5?integrationId=40599y14juihe6ly}