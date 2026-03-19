Πώς απάντησε η Μαρία Μπεκατώρου στις ερωτήσεις του «Ροζ Πάνθηρα» στο «The Chase».

Η Μαρία Μπεκατώρου το απόγευμα της Πέμπτης 19 Μαρτίου, υποδέχτηκε στο πλατό του «The Chase», τον Youtuber «Ροζ Πάνθηρας», ο οποίο έφτασε προκειμένου να διεκδικήσει το μεγαλύτερο δυνατό χρηματικό ποσό.

Η παρουσιάστρια τον υποδέχτηκε στο παιχνίδι και πριν δώσει το σύνθημα της έναρξης έκανε ορισμένες ερωτήσεις στον διαγωνιζόμενο προκειμένου να τον γνωρίσει καλύτερα.

Ο ίδιος, όπως αποκάλυψε, δραστηριοποιείται στον χώρο του Youtub τα τελευταία τέσσερα χρόνια, και έχει καταφέρει να πάρει συνέντευξη από μερικά γνωστά ονόματα του καλλιτεχνικού χώρου.

Η Μαρία Μπεκατώρου δεν ξέφυγε από τις ερωτήσεις του, ενώ η ίδια δεν δίστασε να απαντήσει.

Έτσι, ο «Ροζ Πάνθηρας», θέλησα να μάθει ποιο θα ήταν το πρόσωπο από την ελληνική showbiz που δεν θα άφηνε να βγει η κόρη της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ίδια απάντησε με χιούμορ λέγοντας: «Α.. εύκολο, γιατί είναι φίλος μου και τον ξέρω… Το Λάμπρο Κωνσταντάρα, γιατί… είναι ασταθής στα προσωπικά του. Επειδή τον ξέρω, αν μου έλεγε το παιδί μου να βγω με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, θα έλεγα, θα έρθω και εγώ, να πάμε στη Βουλιαγμένη να φάμε ποντικάκι».

