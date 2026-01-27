«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 21:00 στον Alpha!

Με τον πιο αυθόρμητο και τρυφερό τρόπο, οι 3 μικροί πρωταγωνιστές της νέας οικογενειακής σειράς του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» παίρνουν μαρκαδόρους και χαρτί και μας δείχνουν πώς βλέπουν τους μπαμπάδες τους μέσα από τα δικά τους μάτια.

Σε τρία ξεχωριστά βίντεο, η Ζωή Πυλιώτη, ο Ιάσονας Τσιώνης και ο Θοδωρής Μαρουλάκης, ζωγραφίζουν τους τηλεοπτικούς μπαμπάδες τους, περιγράφοντάς τους με αφοπλιστική ειλικρίνεια και παιδική φαντασία.

{https://www.instagram.com/p/DT5IRbRjEgK/}

Άλλοτε με μεγάλα χαμόγελα, άλλοτε με αστείες λεπτομέρειες και πάντα με πολλή αγάπη, οι ζωγραφιές τους αποτυπώνουν τη σχέση πατέρα–παιδιού στην πιο αγνή της μορφή.

{https://www.instagram.com/p/DT7wfpCFZj6/}

Η νέα σειρά του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» έρχεται για να μας θυμίσει ότι η πατρότητα δεν κρύβεται στην τελειότητα, αλλά στη φροντίδα, στο παιχνίδι και στις μικρές καθημερινές στιγμές που μένουν αξέχαστες.

{https://www.instagram.com/p/DT-PyiagAK0/}

Και ποιος είναι καλύτερος τρόπος να το δείξει αυτό, από τα ίδια τα παιδιά;

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ» Πρεμιέρα: Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 21:00 στον Alpha με διπλό επεισόδιο!