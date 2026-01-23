Με το τελικό αποτέλεσμα «1-1» έληξε ο αγώνας μεταξύ Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκού.

Ο ΑΝΤ1 χθες, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, φιλοξένησε ζωντανά από την Ουγγαρία, τον ποδοσφαιρικό αγώνα για την έβδομη αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League ανάμεσα στην Φερεντσβάρος και τον Παναθηναϊκό, με το τελικό αποτέλεσμα «1-1» να δίνει την πρόκριση στους «πράσινους» στη νοκ άουτ φάση της διοργάνωσης.

Η ποδοσφαιρική αναμέτρηση βγήκε νικήτρια στα νούμερα τηλεθέασης καταγράφοντας πρωτιά στη ζώνη προβολής της τόσο στο δυναμικό κοινό 18 – 54 με ποσοστό 15,6%, όσο και στο σύνολο του κοινού με ποσοστό 18,9 %. Τον ποδοσφαιρικό αγώνα, που χάρισε την πολύτιμη πρόκριση στον Παναθηναϊκό, παρακολούθησαν 1.318.155 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού έστω και για 1’, με τους άνδρες να σκοράρουν μέχρι και 30,8% σε επιμέρους κοινό.

Ένα ακόμα μεγάλο παιχνίδι έρχεται ζωντανά στον ΑΝΤ1, την επόμενη Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου, στις 22:00 με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ, στο φινάλε της League Phase.

