Μια μελέτη του 2023 που δημοσιεύτηκε στο Journal of Food Science and Technology περιέγραψε πολλαπλές χρήσεις για το νερό ρυζιού, το οποίο έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τη γονιμότητα του εδάφους και ωφελεί την ανάπτυξη των φυτών.

Το εύκολο στη φροντίδα φυτό «Πόθος» (Epipremmum aureum) είναι από τα πιο αγαπημένα φυτά, χάρη στα υπέροχα φύλλα και την ανθεκτικότητά του. Με τα φύλλα του που μοιάζουν με κισσό να κυλούν στη βιβλιοθήκη ή στο τραπεζάκι σας, το φυτό «Πόθος» μπορεί να ζωντανέψει οποιονδήποτε χώρο και γενικά χρειάζεται μόνο το πιο βασικό επίπεδο φροντίδας. Αλλά αν το φυτό, σας φαίνεται λίγο ταλαιπωρημένο τελευταία, ίσως θελήσετε να του δώσετε μια ώθηση την επόμενη φορά που θα φτιάξετε ένα stir-fry.

Όπως αναφέρει το hunker.com, το νερό του ρυζιού, το γαλακτώδες υγρό που απομένει αφού πλύνετε το προμαγειρεμένο ρύζι, εδώ και καιρό διαφημίζεται από τους κηπουρούς ως ένα χρήσιμο φυσικό λίπασμα για φυτά εσωτερικού χώρου. Η YouTuber Nora's Gardening Journey ορκίζεται σε αυτή τη μέθοδο, λέγοντας ότι μετά τις εφαρμογές, είδε «τριπλασιασμό της ανάπτυξης, βαθύτερα πράσινα φύλλα και νέα κλήματα να ξεφυτρώνουν παντού».

Το υγρό που απομένει από το πλύσιμο του καστανού ή λευκού ρυζιού περιέχει απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που θα βρείτε επίσης σε οποιοδήποτε συνθετικό λίπασμα φυτών που αγοράζεται από το κατάστημα. Αυτά περιλαμβάνουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο, καθώς και άλλα μέταλλα, βιταμίνες, ζάχαρη και άμυλο. Πολλά φυτά αγαπούν το νερό ρυζιού, συμπεριλαμβανομένων των ορχιδέων και πολλών λαχανικών κήπου. Και τα φυτά «Πόθος» μπορούν να επωφεληθούν από την ενίσχυση των θρεπτικών συστατικών στο υγρό ρυζιού που απομένει - αρκεί να μην το παρακάνετε.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το νερό ρυζιού για καλύτερα αποτελέσματα

Για να προετοιμάσετε το νερό ρυζιού για τα φυτά «Πόθος» (ή για οποιαδήποτε άλλα φυτά εσωτερικού χώρου που φαίνονται ότι χρειάζονται λίγη ενίσχυση), η ευκολότερη μέθοδος είναι να ανακατέψετε το άβραστο ρύζι σας σε ένα σουρωτήρι τοποθετημένο σε ένα μπολ με χλιαρό νερό και να το αφήσετε να μουλιάσει για μερικά λεπτά. Μόλις αφαιρέσετε το ρύζι σας, όλο το υπόλοιπο υγρό είναι έτοιμο να προστεθεί απευθείας στο χώμα των φυτών «Πόθος».

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε νερό ρυζιού βράζοντας το ρύζι σας σε λίγο περισσότερο νερό από ό,τι συνήθως και εξοικονομώντας το επιπλέον. Το βράσιμο συγκεντρώνει τα θρεπτικά συστατικά, επομένως οι κηπουροί συνιστούν την αραίωση του βρασμένου νερού ρυζιού για να αποφύγετε το κάψιμο των λιπασμάτων. Μπορείτε επίσης να αφήσετε το νερό ρυζιού να ζυμωθεί για λίγες μέρες σε ένα βάζο και στη συνέχεια να το προσθέσετε στα φυτά σας για καλύτερη απορρόφηση θρεπτικών συστατικών. Μπορείτε ακόμη και να το ψεκάσετε στο φύλλωμα.

Όπως τα περισσότερα ασυνήθιστα κόλπα για φυτά εσωτερικού χώρου, η εφαρμογή νερού ρυζιού μπορεί να έχει οφέλη, αλλά δεν είναι μαγική και πρέπει να εφαρμόζεται με προσοχή. Τα φυτά «Πόθος» δεν τους αρέσει το υπερβολικό πότισμα, επομένως η προσθήκη νερού ρυζιού εκτός από το συνηθισμένο σας πρόγραμμα ποτίσματος μπορεί να οδηγήσει σε σήψη ριζών, μούχλα ή μαραμένα φύλλα μόνο και μόνο λόγω αυτής της επιπλέον υγρασίας. Να θυμάστε ότι οποιοσδήποτε επιβλαβής μύκητας στο χώμα σας ή παράσιτα στα φυτά «Πόθος» σας λατρεύουν επίσης να τρώνε τους υδατάνθρακες στο νερό ρυζιού, επομένως μπορεί να τροφοδοτήσετε ακούσια τα υπάρχοντα προβλήματα.

Δεδομένου ότι τα φυτά «Πόθος» γενικά χρειάζονται λίπανση περίπου κάθε δύο μήνες κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής καλλιεργητικής περιόδου, η χρήση νερού ρυζιού κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα δώσει στο φυτό σας μια χρήσιμη ώθηση χωρίς να το παρακάνετε.