Όσοι μεγάλωσαν χωρίς κλιματισμό θυμούνται καλοκαίρια γεμάτα ζέστη, ανοιχτά παράθυρα και νύχτες με ανεμιστήρα ή και χωρίς τίποτα απολύτως.

Η ζέστη δεν ήταν κάτι που «διορθωνόταν» με ένα κουμπί, αλλά μια συνθήκη που έπρεπε να αντέξεις, να προσαρμοστείς και τελικά να αποδεχτείς. Αυτή η εμπειρία, όσο απλή κι αν φαίνεται, συνέβαλε στη διαμόρφωση μιας ιδιαίτερης ψυχικής ανθεκτικότητας.

Πρόκειται για χαρακτηριστικά που είναι σχεδόν αδύνατο να καλλιεργηθούν σήμερα, σύμφωνα με την ψυχολογία.

Τα παιδιά εκείνων των χρόνων έμαθαν να βρίσκουν λύσεις: να κατεβαίνουν στη γειτονιά το βράδυ, να κοιμούνται στο πάτωμα, να δροσίζονται με νερό ή να προσαρμόζουν το πρόγραμμά τους στον ρυθμό της ζέστης. Αυτές οι μικρές καθημερινές προσαρμογές καλλιέργησαν υπομονή και ευελιξία. Δεν υπήρχε η προσδοκία της άμεσης άνεσης, αλλά η αποδοχή ότι κάποιες δυσκολίες είναι μέρος της ζωής.

Μεγαλώνοντας, αυτή η εμπειρία μεταφράστηκε σε μεγαλύτερη αντοχή απέναντι στις αντιξοότητες. Οι άνθρωποι αυτοί συχνά δεν καταρρέουν εύκολα μπροστά σε δυσκολίες, γιατί έχουν μάθει από νωρίς ότι η δυσφορία δεν είναι πάντα απειλή, αλλά κάτι παροδικό. Έμαθαν να διαχειρίζονται την ενόχληση χωρίς πανικό και να προσαρμόζονται σε συνθήκες που δεν είναι ιδανικές.

Επιπλέον, η έλλειψη κλιματισμού ενίσχυσε την αίσθηση του «μαζί». Οι οικογένειες και οι γειτονιές μοιράζονταν τον ίδιο αγώνα απέναντι στη ζέστη, δημιουργώντας δεσμούς και κοινές αναμνήσεις. Αυτή η συλλογικότητα ενδυνάμωσε την ψυχική ανθεκτικότητα, καθώς οι δυσκολίες βιώνονταν από κοινού.

Και τελικά, όσοι μεγάλωσαν χωρίς κλιματισμό, δεν απέκτησαν απλώς αντοχή στη ζέστη, αλλά μια βαθύτερη ικανότητα προσαρμογής, υπομονής και ψυχικής δύναμης που τους συνοδεύει σε όλη τους τη ζωή.

Έτσι λοιπόν, όσοι μεγάλωσαν χωρίς κλιματισμό, ανέπτυξαν αυτά τα 7 χαρακτηριστικά ψυχικής ανθεκτικότητας:

Έμαθαν πώς να ανέχονται την ταλαιπωρία χωρίς να πανικοβάλλονται.

Προσαρμόστηκαν αντί να παραπονιούνται.

Ανέπτυξαν υπομονή με αργό τρόπο.

Ομαλοποίησαν την προσπάθεια ως μέρος της καθημερινής ζωής.

Έμαθαν να διαβάζουν καλύτερα το σώμα τους.

Δέθηκαν μέσα από κοινές δυσκολίες.

Αντιλήφθηκαν ότι η άνεση είναι ένα πλεονέκτημα, όχι μια εγγύηση.

Πηγή geediting.com