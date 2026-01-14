Αυτές είναι οι 13 συμβουλές που «φτιάχνουν» καλούς γονείς, χωρίς υπερβολές και ακρότητες.

Υπάρχουν τόσες διαφορετικές μέθοδοι γονεϊκότητας όσοι και οι ίδιοι οι γονείς. Την τελευταία δεκαετία, παρατηρείται μια σύγκρουση ανάμεσα στις πιο σύγχρονες, «ήπιες» μεθόδους γονεϊκότητας και στις παλιότερες, πιο αυστηρές πρακτικές. Οι νέες μέθοδοι επικεντρώνονται στην ενσυναίσθηση, την ήπια πειθαρχία και την ανοιχτή επικοινωνία.

Αντίθετα, οι «παλιομοδίτικες» μέθοδοι δίνουν έμφαση στη λήψη ρίσκων, στις φυσικές συνέπειες των πράξεων και στη σκληρή αγάπη. Ένα ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο στυλ που έχει εμφανιστεί τις τελευταίες δεκαετίες είναι οι «γονείς ελικόπτερα», όπως αποκαλούνται οι γονείς που παρακολουθούν στενά και ελέγχουν εξονυχιστικά κάθε πτυχή της ζωής του παιδιού. Παρά την καλή πρόθεση, αυτή η πρακτική μπορεί να περιορίσει την ανεξαρτησία του παιδιού.

Ένας χρήστης του Reddit, με το ψευδώνυμο NumanLover, ζήτησε από γονείς να μοιραστούν στρατηγικές που μπορεί να θεωρούνται «κακές» από τη σύγχρονη οπτική, αλλά αποδεικνύονται ευεργετικές για τα παιδιά. Έλαβε πάνω από 1.300 απαντήσεις, πολλές από τις οποίες προωθούν την αυτονομία και την επιμονή των παιδιών.

Ακολουθούν οι 13 καλύτερες παλιομοδίτικες ιδέες που, αν και θεωρούνται «κακές» σήμερα, συμβάλλουν στην ανάπτυξη των παιδιών:

Δώστε χώρο στα παιδιά σας

Αφήστε τα να αποτύχουν και να βρουν τις λύσεις μόνα τους. Οι συνέπειες είναι οι καλύτεροι δάσκαλοι. Στηρίξτε τα να μάθουν, αλλά μην τα προστατεύετε υπερβολικά.

Αφήστε τα μόνα

Τα παιδιά χρειάζονται χρόνο να διασκεδάσουν μόνα τους και να αναλάβουν ευθύνες, ανάλογα με την ηλικία τους. Αυτό τα βοηθά να γίνουν ανεξάρτητα και υπεύθυνα.

Αναθέστε δουλειές του σπιτιού

Η συμμετοχή σε καθημερινές δουλειές διδάσκει συνήθειες και δεξιότητες. Από νωρίς, τα παιδιά μαθαίνουν υπευθυνότητα και αυτονομία.

Αφήστε τα να βιώσουν συγκρούσεις

Οι αντιπαραθέσεις διδάσκουν στα παιδιά πώς να διαχειρίζονται διαφωνίες. Με καθοδήγηση πριν και μετά, μαθαίνουν να συμβιβάζονται και να επιλύουν προβλήματα.

Ενθαρρύνετε τον ριψοκίνδυνο παιχνίδι

Αφήστε τα να σκαρφαλώνουν, να τρέχουν, να πηδούν και να δοκιμάζουν τις ικανότητές τους. Αυτό ενισχύει την φυσική τους ευκινησία και την αυτοπεποίθηση.

Αφήστε τα να κλάψουν

Τα παιδιά πρέπει να μάθουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους. Η αυτο-ηρεμία είναι σημαντική δεξιότητα ζωής.

Αγνοήστε τις φωνές και τα ξεσπάσματα

Εκτός αν θέτουν σε κίνδυνο τον εαυτό τους ή άλλους, αφήστε τα να κουραστούν. Αυτό τα διδάσκει ότι οι εκρήξεις δεν έχουν ανταμοιβή.

Λογικές συνέπειες

Αν αρνούνται να φορέσουν το μπουφάν, ας κρυώσουν λίγο. Η εμπειρία των φυσικών συνεπειών τους διδάσκει υπευθυνότητα.

Στηρίξτε τον δάσκαλο

Αν ο δάσκαλος παρατηρήσει πρόβλημα συμπεριφοράς, συνεργαστείτε μαζί του. Τα παιδιά μαθαίνουν να σέβονται τους κανόνες και την εξουσία.

Προτεραιότητα στον εαυτό σας

Οι γονείς πρέπει να φροντίζουν τη σχέση τους και την προσωπική τους ισορροπία. Μια υγιής οικογένεια χρειάζεται χαρούμενους και ξεκούραστους γονείς.

Δεν είστε φίλος του παιδιού σας

Στόχος σας είναι να το προετοιμάσετε για τη ζωή, όχι να είστε φίλοι του. Τα παιδιά πρέπει να μάθουν από τη σωστή καθοδήγηση, ακόμη και αν δεν τους αρέσει πάντα.

Μείνετε εκτός διαδικτύου

Περιορίστε την πρόσβαση σε tablet, κινητά και διαδίκτυο σε μικρά παιδιά. Ο κόσμος του ίντερνετ δεν είναι ασφαλής για όλα τα παιδιά.

Η σωματική βία δεν είναι πειθαρχία

Η χρήση βίας διδάσκει λάθος μηνύματα. Η πειθαρχία πρέπει να βασίζεται σε λόγο και συνέπειες, όχι σε χτυπήματα.

Οι παραπάνω στρατηγικές μπορεί να φαίνονται «σκληρές» στη σημερινή εποχή, αλλά οι γονείς που τις ακολουθούν επιτρέπουν στα παιδιά να γίνουν πιο ανεξάρτητα, υπεύθυνα και έτοιμα να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ζωής.

