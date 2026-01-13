Πέθανε η πρώτη ερμηνεύτρια που συνεργάστηκε με τον Θάνο Μικρούτσικο.

Η ερμηνεύτρια Βάσω Μεσσηνέζη, πέθανε την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, με την δυσάρεστη είδηση να γίνεται γνωστή μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Το όνομα της τραγουδίστριας, έχει συνδεθεί από νωρίς με αυτό του Θάνου Μικρούτσικου καθώς υπήρξε η πρώτη ερμηνεύτρια που συνεργάστηκε με εκείνον με την κοινή τους πορεία να ξεκινάει στο 1969.

Η ίδια είχε επιλέξει να βρίσκεται στο ελληνικό πεντάγραμμο, λίγο πιο έξω από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η κόρη της, το απόγευμα της Τρίτης, δημοσίευσε μέσα από τον λογαριασμό της ίδιας, την είδηση του θανάτου της, ενώ η κηδεία της θα τελεστεί στην Νίκαια, την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, λίγο μετά από τις 12:30 το μεσημέρι.

«Με πολύ μεγάλη θλίψη, σας ενημερώνω ότι το αγαπημένο μας κοριτσάκι, η Βασουλα μας,δεν θα γυρίσει πίσω... την πήρε ο Θεούλης στην αγκαλιά των αγγέλων... Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί στη μικρή εκκλησία στη Θηβών και Πέτρου Ράλλη και η ταφή στο 3ο κοιμητήριο Νίκαιας την Παρασκευή 16/01 στις 12.45. Οποιος από εσάς θέλει, μπορει να επικοινωνήσει μαζί μου. Η κόρη της».