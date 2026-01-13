Ο Τρέβορ Νόα φέτος θα παρουσιάσει τα Grammys για έκτη και τελευταί φορά. Η περυσινή όμως βραδιά μάλλον του έχιε μείνει αξέχαστη

Ναι, ο Τρέβορ Νόα είναι εξαιρετικός κωμικός και υπέροχος παρουσιαστής των Grammys.Το επιβεβαιώνει η θητεία του στην εκδήλωση πέντε φορές.

Φέτος, την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου, θα παρουσιάσει τα μουσικά βραβεία για 6η και τελευταία φορά. Κάποιες κακές γλώσσες αφήνουν να εννοηθεί ότι ίσως αυτό να οφείλεται στα περυσινά του σχόλια για τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ και το κακόγουστο και άκαιρο αστείο για τη Σακίρα.

Τι είχε συμβεί όμως στα περυσινά Grammys; Ο Τρέβορ Νόα όπως και κάθε παρουσιαστής σε ανάλογη εκδήλωση, επιτέθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ για την τότε επίκαιρη απόφασή του περί μεταναστευτικής πολιτικής. Αστειευόμενος ακόμα και ο ίδιος είχε πει πως «αυτή μπορεί να είναι η τελευταία φορά που παρουσιάζω κάτι σε αυτή τη χώρα».

Στον εναρκτήριο μονόλογό του, ο Νόα έκανε αναφορές στην Beyoncé, την Τέιλορ Σουίφτ και τη Ριάνα αλλά φυσικά και τη νέα (τότε) κυβέρνηση του Λευκού Οίκου.

Ο Νοτιοαφρικανός κωμικός σημείωσε πώς καθορίζονται οι νικητές των Grammys μετά από ψηφοφορία 13.000 μελών της Ακαδημίας και αστειεύτηκε ότι η ψηφοφορία περιελάμβανε «20 εκατομμύρια παράνομους μετανάστες».

Αλλά δεν σταμάτησε εκεί. «Έχουν γίνει μερικές αλλαγές στην Ουάσινγκτον. Οπότε θα απολαύσω απόψε τη βραδιά γιατί αυτή μπορεί να είναι η τελευταία φορά που παρουσιάζω κάτι σε αυτή τη χώρα» είπε.

Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, είχε τεθεί σε εφαρμογή η νέα μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ, με εφόδους της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων με χιλιάδες συλλήψεις σε μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ.

Με αφορμή αυτό ο Νόα ξέφυγε, κάνοντας ένα κακό αστείο για τη Σακίρα και την πατρίδα της, την Κολομβία. «Η τρεις φορές νικήτρια των Grammys, η Σακίρα, είναι εδώ απόψε. Το καλύτερο πράγμα από την Κολομβία είναι ότι δεν υπόκειται σε κακούργημα Α Κατηγορίας» είπε.

Το Χ «πήρε φωτιά» με χρήστες να τον κατηγορούν για κακό timing, δεδομένης της απειλής απελάσεων που αντιμετώπιζαν τότε πολλοί Λατινοαμερικανοί μετανάστες στις ΗΠΑ. «Εμείς, οι Κολομβιανοί, έχουμε βαρεθεί να μας φέρονται σαν εγκληματίες, περιμένουμε μια συγγνώμη», έγραψε ένας χρήστης στο Twitter.

«Τα αστεία του Τρέβορ Νόα ήταν τόσο αηδιαστικά και περιττά», έγραψε ένας άλλος.

Αλλά όλοι δικαιούνται μια κακή στιγμή.