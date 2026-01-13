Ο βραβευμένος με Emmy κωμικός, ηθοποιός, παραγωγός και πολιτικός σχολιαστής Τρέβορ Νόα θα επιστρέψει ως παρουσιαστής της τελετής απονομής των βραβείων Grammy για μια «τελευταία» φορά την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου.

Θα είναι η έκτη φορά που ο Τρέβορ Νόα θα είναι παρουσιαστής της τελετής απονομής των βραβείων Grammy και θα είναι επίσης εκτελεστικός παραγωγός της εκδήλωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες και θα μεταδοθεί ζωντανά στο CBS.

«Είμαι ενθουσιασμένος που καλωσορίζω ξανά τον Τρέβορ Νόα για να παρουσιάσει τα βραβεία Grammy για έκτη και δυστυχώς τελευταία φορά», δήλωσε ο εκτελεστικός παραγωγός Μπεν Γουίνστον. «Ήταν ο πιο εκπληκτικός παρουσιαστής της εκπομπής. Είναι τόσο έξυπνος, τόσο αστείος και τόσο αληθινός θαυμαστής των καλλιτεχνών και της μουσικής. Η επίδρασή του στην εκδήλωση ήταν πραγματικά θεαματική και ανυπομονούμε να το κάνουμε μαζί για τελευταία φορά» πρόσθεσε.

Τα βραβεία Grammy του 2026 θα μεταδοθούν την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στο CBS και το Paramount+. Από του χρόνου όμως η τελετή απονομής των βραβείων θα μεταφερθεί στο ABC, το Hulu και το Disney+.

Ο πρώην παρουσιαστής του «Daily Show» ξεκίνησε τη θητεία του στα βραβεία Grammy το 2021 και έκτοτε ήταν σταθερός παρουσιαστής τους. Έχει και ο ίδιος κερδίσει τρεις υποψηφιότητες για Grammy για το Καλύτερο Κωμικό Άλμπουμ σε όλη την καριέρα του και αυτή τη στιγμή είναι υποψήφιος για το Καλύτερο Ηχητικό Βιβλίο, Αφήγηση & Ηχογράφηση Αφήγησης για το «Into the Uncut Grass», μια παιδική ιστορία.

Μόνο ο τραγουδιστής Άντι Γουίλιαμς, ο οποίος παρουσίασε τα βραβεία Γκράμι επτά φορές τη δεκαετία του 1970, έχει παρουσιάσει τη βραδιά περισσότερες φορές.

Ο Κέντρικ Λαμάρ, η Lady Gaga και ο Τζακ Άντονοφ είναι μεταξύ των κορυφαίων υποψηφίων για τα 68α ετήσια βραβεία Grammy.