«Ο πιο γλυκός κύριος του ελληνικού σινεμά», αναφέρει η Φίνος Φιλμ για τον Γιάννη Βογιατζή.

Ο Γιάννης Βογιατζής έγινε σήμερα (2/1) 100 ετών και η Φίνος Φιλμ ετοίμασε ένα γλυκό βίντεο με αξέχαστες στιγμές από τον ελληνικό κινηματογράφο για να του ευχηθεί.

«100 ετών γίνεται σήμερα ο μαγικός Γιάννης Βογιατζής! Ο πιο γλυκός κύριος του ελληνικού σινεμά - και ένας από τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς της Φίνος Φιλμ - κλείνει σήμερα 100 χρόνια ζωής, και μαζί του γιορτάζει όλη η Ελλάδα! Χιλιόχρονος!», αναφέρει η ανάρτηση.

{https://x.com/FinosFilm/status/2006983803663954060}

Ο Γιάννης Βογιατζής γεννήθηκε στις 2 Ιανουαρίου 1926 στο Αιτωλικό. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και για ένα διάστημα στην Ανωτάτη Βιομηχανική.

Το 1955 έκανε το ντεμπούτο του στο θέατρο και δύο χρόνια αργότερα στον κινηματογράφο, με την ταινία «Λατέρνα, φτώχεια και γαρύφαλλο». Έχει πλούσια διαδρομή στο θέατρο, αλλά και στον κινηματογράφο, καθώς έχει συμμετάσχει σε 68 ταινίες.

Από τους πιο χαρακτηριστικούς ρόλους του ήταν στις ταινίες: «Η γυναίκα μου τρελάθηκε», «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη», «Δεσποινίς διευθυντής», «Ένα κορίτσι για δύο», «Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα κι ο κοντός», «Θα σε κάνω βασίλισσα», «Νύχτα γάμου», «Το παιδί της μαμάς» και «Ο Μικές παντρεύεται».