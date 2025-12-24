Το 2024 μετά τους τυφώνες Helene και Milton, η Τέιλορ Σουίφτ είχε δωρίσει 5 εκατ. δολάρια στο φιλανθρωπικό ίδρυμα.

Η Τέιλορ Σουίφτ χάρισε το ποσό του 1 εκατ. δολαρίων στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Feeding America.

Πρόκειται για ΜΚΟ που επιβλέπει ένα δίκτυο τραπεζών τροφίμων, καταστημάτων τροφίμων και τοπικών προγραμμάτων γευμάτων σε όλες τις ΗΠΑ, ενόψει των Χριστουγέννων.

Το Feeding America κοινοποίησε τα social media την είδηση της δωρεάς μέσω δήλωσης της Διευθύνουσας Συμβούλου τους, Claire Babineaux-Fontenoton, η οποία έγραψε: «Είμαστε απίστευτα ευγνώμονες για το δώρο του 1 εκατομμυρίου δολαρίων της Τέιλορ Σουίφτ στο Feeding America.

«Αυτές τις γιορτές, η συνεχής υποστήριξή της είναι μια ισχυρή υπενθύμιση του τι είναι δυνατό να κάνουμε όταν ενωνόμαστε για να βάλουμε τέλος στην πείνα. Όταν ενωνόμαστε δίπλα σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν την πείνα, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι οικογένειες θα έχουν ένα γεμάτο τραπέζι αυτές τις γιορτές και στη συνέχεια».

Η Σουίφτ στο παρελθόν έχει κάνει και άλλες δωρεές εκατομμυρίων. Δωρίσει 5 εκατομμύρια δολάρια στο φιλανθρωπικό ίδρυμα το 2024, μετά τους τυφώνες Helene και Milton.

Καθ' όλη τη διάρκεια της περιοδείας της «Eras», η Τέιλορ Σουίφτ έχει κάνει σημαντικές δωρεές σε τράπεζες τροφίμων σε όλες τις ΗΠΑ και τη Βρετανία. Καμία φορά δεν το κοινοποίησε η ίδια.

