Ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια αποκαλύφθηκε στο επετειακό επεισόδιο στο «Παρά Πέντε». Ποιο είναι αυτό; Η αμύθητη περιουσία της Ντάλιας Χατζηαλεξάνδρου.

Σάρωσε χτες το reunion με τους 5 πρωταγωνιστές του «Στο Παρα Πέντε». Η Σμαράγδα Καρύδη, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, η Αγγελική Λάμπρη, ο Αργύρης Αγγέλου και ο Γιώργος Καπουτζίδης άφησαν για λίγο τους τωρινούς τους ρόλους και επέστρεψαν στις στιγμές που τους καθιέρωσαν στη συνείδηση του κόσμου.

Η βραδιά επιφύλασσε πολλές εκπλήξεις για τους τηλεθεατές όπως η απάντηση στο ερώτημα «τι περιουσία έχει πια η Ντάλια Χατζηαλεξάνδρου»;

Στη νέα χιουμοριστική σκηνή, η Σμαράγδα Καρύδη στον ρόλο της «Ντάλιας Χατζηαλεξάνδρου» μεταφέρεται στην εποχή του 2015, όταν επιβλήθηκαν τα capital controls στην Ελλάδα και φαίνεται να μην μπορεί να προσαρμοστεί στο γεγονός πως το όριο για τις ημερήσιες αναλήψεις μετρητών από τα ΑΤΜ είχε τεθεί στα 60 ευρώ.

Σε ένα σημείο η Ντάλια ενημερώνεται από τον έμπιστο οικονομικό της σύμβουλο Αλέξη, τον οποίο υποδύεται ο Μιχάλης Μαρίνος, πως η τράπεζα έχει κρατήσει 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ, γεγονός που σοκάρει την υπόλοιπη παρέα.

Φυσικά, αντιλαμβανόμαστε πως η πραγματική αξία της περιουσίας της Ντάλιας είναι ακόμα μεγαλύτερη αν συμπεριλάβουμε τα ακίνητα, τις επιχειρήσεις και τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή της.

{https://x.com/Proedrara_13/status/2003559819610062871?s=20}