«Παιχνίδια Εκδίκησης» - Η τελευταία πράξη, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου και κάθε Τετάρτη στις 22:30.

Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» ξεκίνησαν να γράφουν την Τελευταία Πράξη. Και κανείς δεν ξέρει ποιος θα μείνει όρθιος, όταν γραφτεί η λέξη ΤΕΛΟΣ.

Κάθε επιλογή έχει κόστος, κάθε κίνηση κρύβει μια απειλή και κάθε αποκάλυψη φέρνει την καταστροφή ακόμα πιο κοντά.

Το παιχνίδι, πλέον, ανατρέπεται. Ο ρόλος του κυνηγού αλλάζει, οι θύτες γίνονται θηράματα και εκείνος που είχε την ψευδαίσθηση της νίκης θα τα χάσει όλα.

Η πραγματική εκδίκηση ξεκινά τώρα και θα είναι σκληρή, ανελέητη και διπλή.

«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Όσα θα δούμε την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 67

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Γεμάτη υποψίες, η Βάνα επισκέπτεται τον Χρήστο στο γραφείο του και προσπαθεί να μάθει γιατί άλλαξε γνώμη και αποφάσισε να ξαναγυρίσει στον Όμιλο.

Ο Άγης, που μαθαίνει για τη συνάντησή τους, λέει επίτηδες στη Μάγια ότι φοβάται πως ο Χρήστος θα βάλει λόγια εναντίον του στη μητέρα της, για να δηλητηριάσει τη σχέση του μαζί της.

Την ίδια στιγμή, ο Μάνος αποκαλύπτει στη Χρύσα πως η Αφροδίτη γνωρίζει ότι είναι ο πατέρας της και πως θέλει να γνωριστούν, αλλά η Χρύσα ανησυχεί μήπως ο Μάνος πληγωθεί από αυτή την εξέλιξη.

{https://www.youtube.com/watch?v=2ovmQiP8mgE}

Η Κλέλια λέει στον Χρήστο πως, όταν είχαν χωρίσει με τη Μαρίνα, της είχε αποκαλύψει ότι ετοιμαζόταν να της κάνει πρόταση γάμου.

Ο Άγης ζητάει από τη Χρύσα να δει τη Μάγια, γιατί φοβάται ότι έχει κατάθλιψη, ενώ, όταν συναντά τυχαία τη Μαρίνα στην κλινική, η ευγενική στάση του προβληματίζει τη Μαρίνα.

Ο Χρήστος ζητάει από τον Διονύση να του δώσει όσα στοιχεία έχει εναντίον του Άγη και οδηγείται στην Άννα, τη φίλη της Μάγιας, η οποία του αποκαλύπτει μια πληροφορία που ανατρέπει τα πάντα.

«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στις 22:30, και κάθε Τετάρτη στον ΑΝΤ1