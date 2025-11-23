«Έχω εκπλαγεί με τη συμπεριφορά της» σχολίασε ο γνωστός τραγουδιστής.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έκανε για μια ακόμη φορά αισθητή την παρουσία του εκτός Ελλάδας, αυτή τη φορά στη μεγάλη σκηνή του Barclays Center στο Μπρούκλιν, όπου το βράδυ του Σαββάτου 22 Νοεμβρίου χιλιάδες θαυμαστές του- κυρίως από την ελληνική ομογένεια- βρέθηκαν εκεί για να τον αποθεώσουν.

Λίγες ώρες μετά το τέλος της συναυλίας του, ο δημοφιλής τραγουδιστής βγήκε ζωντανά στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» όπου μίλησε για την αγάπη του κόσμου, την οικογένεια του και τη φιλία του με την Κίμπερλι Γκίλφοιλ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-defwxy43x1i1?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Η αλήθεια είναι πως δεν πιστεύω αυτό που γίνεται, είναι κάτι το οποίο πραγματικά με σοκάρει γιατί, ξέρεις, το να βλέπεις τόσο κόσμο σε ένα χώρο και να αγαπάνε τη μουσική σου και όλο αυτό το φανταζόμουν από μικρός, ότι ήθελα να γίνεται κάτι τέτοιο, αλλά σε τόσο μεγάλο βεληνεκές, πραγματικά. Ξέρεις, εγώ είμαι απλά ένας καλλιτέχνης από την Ελλάδα και η αλήθεια είναι ότι σοκάρομαι όταν βλέπω και από άλλες εθνικότητες ανθρώπους που έρχονται και παρακολουθούν τη συναυλία και ζουν αυτή την ελληνική εμπειρία που εγώ από από μικρός ήθελα να προσφέρω. Πάντα ήθελα να κάνω κάτι το οποίο, να έχει Ελλάδα μέσα και να τιμάω τη τις ρίζες μου και την κουλτούρα του Έλληνα που έχει μέσα καρδιά, ψυχή, έχει γλέντι, έχει οικογένεια, έχει όλα αυτά τα ωραία συστατικά που εμείς μέσα σε αυτά ζήσαμε και αυτά έμαθα και αυτά θέλω να δείξω» ανέφερε αρχικά ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

«Η αλήθεια είναι ότι γνωριστήκαμε από ένα κοινό μας φίλο εδώ και αρκετό καιρό. Πραγματικά έχω εκπλαγεί με τη συμπεριφορά της. Αγαπάει τη μουσική μου και αγαπάει την Ελλάδα πάρα πολύ και από τις κουβέντες που έχουμε κάνει, πάντα δείχνει αγάπη, πάντα δείχνει σεβασμό στην Ελλάδα και πάντα είναι πάρα πολύ δοτική και πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος και έχουμε γίνει πολύ καλοί φίλοι. Πραγματικά αν μπορώ να κάνω κάτι για να βοηθήσω τη χώρα μου και μέσω όλης αυτής της κατάστασης, θα το κάνω και αυτό προσπαθώ να της διοχετεύω και εγώ το τι ανάγκες υπάρχουν και το τι υπάρχει, ξέρεις γιατί αυτή τη στιγμή, υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα βγάζουν πέρα στην Ελλάδα, ζούμε μια κατάσταση πρωτόγνωρη και όλο αυτό το πράγμα χρειάζεται την υποστήριξη και την αγάπη και την καρδιά ανθρώπων που μπορούν να κάνουν κάτι. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα, υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, δηλαδή υπάρχει στην κοινωνία πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό το πράγμα αν μπορέσουμε κάπως… Δεν είναι η δουλειά μου να κάνω αυτό, αλλά οι άνθρωποι που είναι ειδικοί σε αυτό το πράγμα, καλό είναι να δουν το πρόβλημα, να βρουν μια ουσιαστική λύση» συνέχισε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η οικογένεια μου καταλαβαίνει όλο αυτό που προσπαθώ να κάνω, γιατί ό,τι κάνω, το κάνω για την οικογένειά μου. Αυτή είναι η βάση. Δηλαδή για τους ανθρώπους μου, για το παιδί μου, για τη γυναίκα μου, για την οικογένεια μου, για τους φίλους μου. Όλα αυτά τα πράγματα γίνονται για αυτούς. Αυτοί έχουν προτεραιότητα και αυτή είναι η πραγματική ουσία για μένα. Τώρα από εκεί και πέρα, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν έχω πάθη, ξέρεις, ούτε μ’ αρέσει να πίνω… είμαι ένας άνθρωπος που είμαι αφοσιωμένος στη δουλειά μου, έχω πάθος στη δουλειά μου και αυτή την ενέργεια θέλω να τη διοχετεύω πάνω στη μουσική μου και πάνω στο στούντιο και στα καινούργια τραγούδια μου, με βάση την ειλικρίνεια, την αυθεντικότητα και να εξελίξω τη μουσική μου με καινούργια πράγματα και με καινούργιους ήχους, με πάνω απ’ όλα ελληνικότητα» συμπλήρωσε ο γνωστός τραγουδιστής.