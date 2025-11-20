«Να μ’ αγαπάς», όλα τα μυστικά έρχονται στο φως.

«Να μ’ αγαπάς», απόψε στις 20:00.

Ο Λευτέρης ξυλοκοπείται βάναυσα μετά από εντολή του Χάρη…

Η Σοφία επιστρέφει θριαμβευτικά, έχοντας μάθει το μυστικό της Ζωής.

Ο Άγγελος αποκαλύπτει το βίαιο παρελθόν του με τη Σοφία και τον Θεόφιλο, και γίνεται στρατηγικός συνέταιρος του Θεόφιλου για να τους καταστρέψει από μέσα.

Ο Ορφέας καταρρέει, μετανιωμένος για το γάμο του με την Άννα και την εμπλοκή του στα σχέδια του πατέρα του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=dm8iz9z_W-s}

Η Ζωή και η Φωτεινή έχουν μια πρώτη, βαθιά συναισθηματική επαφή ως μητέρα και κόρη.

Ο Λευτέρης ξυλοκοπείται βάναυσα κατόπιν εντολής του Χάρη, ενώ ο Άγγελος ετοιμάζεται να περάσει στην αντεπίθεση.

{https://www.youtube.com/watch?v=w4RGLQ0lLXY}

Ο Άγγελος σκοπεύει να γίνει συνέταιρος του Θεόφιλου για να τους καταστρέψει από μέσα…

«Να μ’ αγαπάς», Δευτέρα με Πέμπτη στις 20:00.