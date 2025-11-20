«Να μ’ αγαπάς», απόψε στις 20:00.
Ο Λευτέρης ξυλοκοπείται βάναυσα μετά από εντολή του Χάρη…
Η Σοφία επιστρέφει θριαμβευτικά, έχοντας μάθει το μυστικό της Ζωής.
Ο Άγγελος αποκαλύπτει το βίαιο παρελθόν του με τη Σοφία και τον Θεόφιλο, και γίνεται στρατηγικός συνέταιρος του Θεόφιλου για να τους καταστρέψει από μέσα.
Ο Ορφέας καταρρέει, μετανιωμένος για το γάμο του με την Άννα και την εμπλοκή του στα σχέδια του πατέρα του.
{https://www.youtube.com/watch?v=dm8iz9z_W-s}
Η Ζωή και η Φωτεινή έχουν μια πρώτη, βαθιά συναισθηματική επαφή ως μητέρα και κόρη.
{https://www.youtube.com/watch?v=w4RGLQ0lLXY}
«Να μ’ αγαπάς», Δευτέρα με Πέμπτη στις 20:00.