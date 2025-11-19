«Το τελευταίο βράδυ μου, απόψε το περνάω…», του Στέλιου Καζαντζίδη, τραγούδησε ο Γιάννης Σερβετάς.

Πρεμιέρα με τεχνικά προβλήματα έκαναν οι «Boomers», με τον Αντώνη Κανάκη, τον Γιάννη Σερβετά και τον Χρήστο Κιούση, να προσπαθούν να «σώσουν» την κατάσταση, αφού δεν είχα, ήχο και… μουσική.

Σήμερα, το βράδυ της Τετάρτης, 19 Οκτωβρίου, οι τρεις άνδρες, επέστρεψαν στους τηλεοπτικούς δέκτες, αυτή τη φορά μέσω της συχνότητας των «Boomers», κάνοντας μία επεισοδιακή πρεμιέρα.

Παρά το γεγονός πως οι παρουσιαστές έχουν ήδη υποδεχτεί το κοινό τους για φέτος μέσω του «Ράδιο Αρβύλα», οι «Boomers», είναι εδώ για να χαρίσουν μία πιο «ανάλαφρη νότα» στην καθημερινότητα.

Από τα πρώτα λεπτά της εκπομπής ωστόσο, η μία αναποδιά διαδέχτηκε την άλλη με την μουσική υπόκρουση να μην ακούγεται και τα μηχανήματα να υπολειτουργούν μπροστά στα έκπληκτα μάτια των τριών ανδρών. Παρ’ όλα αυτά, ο Αντώνης Κανάκης, άδραξε την ευκαιρία, «έδωσε μικρόφωνο» στο Γιάννη Σερβετά και τον παρακίνησε να καλύψει εκείνος το κενό της μουσικής, αναδεικνύοντας παράλληλα το ταλέντο του στη μουσική και το τραγούδι.

Με Στέλιο Καζαντζίδη και Γιάννη Σερβετά στο μικρόφωνο έκαναν πρεμιέρα οι «Boomers» τελικά.

«Καμιά πρεμιέρα που σέβεται τον εαυτό της δεν μπορεί να συμβεί χωρίς σοβαρά τεχνικά προβλήματα. Για κάποιο λόγο δεν παίζει τίποτα από δω που έχει να κάνει με τη μουσική. Κι επειδή κανένας απ’ όσο γνωρίζω εδώ μέσα δεν έχει φωνή που μπορεί να τραγουδήσει, πιάσε ένα τραγούδι ρε Γιάννη…», είπε αρχικά ο Αντώνης Κανάκης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Πώς θέλετε να ξεκινήσω;», αποκρίθηκε ο Γιάννης Σερβετάς με τον συνάδελφό του να δίνει παραγγελιά για κάτι λαϊκό που ταιριάζει με τη χροιά της φωνής του.

«Το τελευταίο βράδυ μου, απόψε το περνάω…», τραγούδησε τελικά ο Σερβετάς με τα γέλια και τα παλαμάκια να συνοδεύουν την προσπάθειά του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-decwp9gjre55?integrationId=40599y14juihe6ly}

Με την ολοκλήρωση της εκπομπής, ο Αντώνης Κανάκης, έδωσε μία υπόσχεση στο κοινό τους, η οποία φυσικά και σχετίζεται με τη χροιά της εκπομπής: «Είναι δέσμευση. Θα ψάχνουμε, θα βρίσκουμε, οτιδήποτε άλλο παίζει μεταγλωττισμένο του ΑΝΤ1, στο εξωτερικό, εσείς θα μας βοηθήσετε και αναλαμβάνουμε. Είναι μία μορφή αποτοξίνωσης μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα…. Στους «Ράδιο Αρβύλα», μαζευόμαστε για να κλάψουμε και να γελάσουμε στους Boomers θα ερχόμαστε μόνο για να γελάσουμε, μακριά από πολιτική και πολιτικούς…»

{https://exchange.glomex.com/video/v-decxpmnvbzs9?integrationId=40599y14juihe6ly}