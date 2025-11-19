Άφωνη η Μαρία Μπεκατώρου με την πρόβλεψη του παίχτη.

Ένας ιδιαίτερος και ταλαντούχος παίχτης έφτασε σήμερα στο «The Chase» με τις ικανότητές του να αφήνουν άφωνη την Μαρία Μπεκατώρου.

Ο Δημήτρης, μάγειρας και αστρολόγος στο επάγγελμα, μοιράστηκε χαμογελαστός και με μία ιδιαίτερη ευγένεια το βιογραφικό του με το πλατό και του τηλεθεατές, ενώ η Μαρία Μπεκατώρου, συνέχισε να κάνει ερωτήσεις προκειμένου να εκμαιεύσει πληροφορίες, σχετικά με το δικό της, επαγγελματικό μέλλον.

Τα τελευταία χρόνια ο Δημήτρης, ασχολείται μόνο με την αστρολογία. Η παρουσιάστρια, δεν έχασε την ευκαιρία και τον ρώτησε: «Εμένα που με βλέπεις, Υδροχόο τώρα…», ανέφερε και ο παίχτης πήρε το λόγο χαρίζοντάς της απέραντη χαρά.

Σύμφωνα λοιπόν με τα άστρα και το Δημήτρη βλέπει τη Μαρία Μπεκατώρου με δεύτερη εκπομπή μέσα στο 2026 και μάλιστα με θεματολογία που επιζητά και θέλει από καιρό.

«Πολύ σημαντικό, θα κάνεις και δεύτερη εκπομπή…», της είπε αρχικά με την ίδια να αναφωνεί: «Μην με τρελαίνεις γιατί από τον αστρολόγο θα τα μάθω. Μπράβο!».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Το 2026, θα κάνεις και δεύτερη εκπομπή, είμαι σίγουρος». Σε αυτό το σημείο η παρουσιάστρια, δήλωσε πως θα προτιμούσε κάτι σε βραδινή ζώνη και όχι πρωινή, ενώ ο παίχτης της αποκρίθηκε: «Έχω την εντύπωση ότι θα είναι κάτι που το επιθυμείς ή μπορεί να στο έλεγαν εδώ και καιρό. Κάτι που μπορεί να ξανά έρθει στο προσκήνιο…».

Θα βγει σωστός ο αστρολόγος; Η πρόβλεψη πάντως, έδωσε απέραντη χαρά στην Μαρία Μπεκατώρου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-decud2g89zqx?integrationId=40599y14juihe6ly}