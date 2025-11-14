Η φωτογραφία που μοιράστηκε η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου και ανησύχησε τους διαδικτυακούς της φίλους.

Μία διαφορετική ανάρτηση έκανε το απόγευμα της Παρασκευής, 14 Νοεμβρίου, η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου, η οποία έφερε αναστάτωση στους διασικτυακούς τη φίλους.

Συγκεκριμένα η πρώην παίκτρια του Survivor και του My Style Rocks, δημοσίευσε μέσω Instagram Stories, μία φωτογραφία της μέσα από το δωμάτιο του νοσοκομείου, ενώ λίγη ώρα αργότερα ανήρτησε ένα βίντεο στο οποίο αποκάλυψε πως υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η ίδια, είχε αποκαλύψει πως ήρθε αντιμέτωπη με τον καρκίνο, ενημερώνοντας τους ακόλουθούς της σχετικά με τα συμπτώματα που την οδήγησαν να «κοιτάξει» την υγεία της.

Στο σήμερα ωστόσο, ύστερα από τη φωτογραφία, δημοσίευσε το βίντεο στο οποίο αποκάλυψε τους ρόλους της νοσηλείας της:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Παναγία μου, πόσα μηνύματα μου έχετε στείλει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι καλά. Έκανα μια επέμβαση, είμαι στο νοσοκομείο, θα κάτσω εδώ απόψε το βράδυ.

Όλα πήγαν καλά, μην ανησυχείτε, είναι κάτι που είναι περαστικό. Για να αισιοδοξούμε και να λέμε τα καλά της υπόθεσης, όταν είσαι μάνα με ένα μωρό παιδί που ξυπνάει και 11 φορές τη νύχτα, είναι και μια καλή ευκαιρία να κοιμηθώ σήμερα, να πάρω τις ενυδατώσεις μου με τους ορούς, θα διαβάσω και ένα βιβλίο που μου έφερε ο άντρας μου και όλα θα πάνε καλά.

Να προσέχετε τους εαυτούς σας και να χαμογελάτε».