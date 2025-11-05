Η influencer μίλησε για το πως ξεκίνησε ο εφιάλτης.

Η Έλενα Κρεμλίδου μίλησε ανοιχτά για την υπόθεση revenge porn που βίωσε, κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου The 2Night Show στον ΑΝΤ1.

Η ίδια αναφέρθηκε στη δικαστική της νίκη και στην ποινή που επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο, ενώ περιέγραψε τη δύσκολη διαδρομή που πέρασε από το 2018 έως σήμερα.

Η δικαστική μάχη και η κοινωνική διάσταση

«Παλεύω με την υπόθεση του revenge porn από το 2018. Αν εμένα μου έκαναν slut shaming μέσα στη δίκη, πώς μπορεί να σταθεί μια νεαρή κοπέλα 20 ετών απέναντι σε κάτι τέτοιο; Πώς να τη συμβουλέψω να το κυνηγήσει, όταν το ίδιο το θύμα αναγκάζεται να απολογηθεί;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Κρεμλίδου τόνισε ότι, αν και η δική της υπόθεση δικάστηκε ως πλημμέλημα, σήμερα ο νόμος έχει αλλάξει και το revenge porn θεωρείται πλέον κακούργημα.

«Εστιάζουμε στο πόσο λάθος είναι να στείλεις μια φωτογραφία, αντί να δούμε το πραγματικό λάθος – τη χρήση αυτής της φωτογραφίας χωρίς συγκατάθεση. Δεν έκανα κάτι λάθος. Το λάθος το έκαναν οι υπόλοιποι», δήλωσε με έμφαση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-de0i27hur6nt?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Όλα ξεκίνησαν με μια απειλή»

Μιλώντας για το πώς ξεκίνησε ο εφιάλτης, αποκάλυψε:

«Όλα άρχισαν με μία απειλή: Αν δε μου στείλεις καινούργια φωτογραφία, από αύριο θα κυκλοφορήσουν όσες έχω. Και πράγματι, από την επόμενη μέρα άρχισαν να διαρρέουν άπειρες εικόνες. Αν δεν ήξερα τις επιλογές μου και είχα υποκύψει στον εκβιασμό, ίσως να συνέχιζε μέχρι σήμερα. Εγώ πήγα αμέσως στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος».

Η ίδια παραδέχθηκε ότι δεν έλαβε ποτέ συγγνώμη από τον δράστη και ότι οι φωτογραφίες που αναρτήθηκαν χωρίς τη συγκατάθεσή της «δε θα κατέβουν ποτέ από το διαδίκτυο – ό,τι ανεβαίνει, μένει για πάντα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-de0i2dsle3o1?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Η ντροπή πρέπει να αλλάξει πλευρά»

Παρά τον πόνο, η Έλενα Κρεμλίδου δήλωσε πως ένιωσε λύπη για τον άνθρωπο που την πλήγωσε.

«Ένιωθα λύπη γι’ αυτόν τον άνθρωπο, γιατί έχει οικογένεια. Ένα κομμάτι μέσα μου ένιωθε εμπιστοσύνη ότι έτσι έπρεπε να γίνουν τα πράγματα – για να αλλάξουν τα δεδομένα για τις γυναίκες.»

Κλείνοντας, μίλησε για τα δεκάδες μηνύματα που λαμβάνει από νέα παιδιά:

«Μου γράφουν παιδιά, ακόμη και 14 ετών, που φοβούνται και ντρέπονται να μιλήσουν στους γονείς τους. Πρέπει η ντροπή να αλλάξει πλευρά. Γιατί η ντροπή για το σεξ και για τέτοια περιστατικά βαραίνει σχεδόν πάντα τις γυναίκες».