Ο Δημοσθένης παλεύει για τη ζωή του, ύστερα από επίθεση που δέχτηκε.

Η δραματική σειρά του MEGA, «Η γη της ελιάς», προχωρά με καταιγιστικές εξελίξεις και τα επόμενα επεισόδια φέρνουν τους ήρωες αντιμέτωπους με κρίσιμες αποφάσεις, συγκλονιστικές αποκαλύψεις και ανατροπές που θα αλλάξουν για πάντα τις ζωές τους.

Επεισόδιο 35 (Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στις 22:20)

Η Αμαλία μεταφέρει τον Δημοσθένη στο εξωτερικό, προκειμένου να χειρουργηθεί σε εξειδικευμένο κέντρο, ενώ η Ασπασία περιμένει τα αποτελέσματα του χειρουργείου, για να συνεχίσει με την εκδίκησή της. Ο Τζον βοηθάει το κορίτσι που μπλέχτηκε στο τροχαίο, αγνοώντας ποια πραγματικά είναι.

Η Μαλένα πιέζει τον Στέφανο να τα ξαναβρεί με την Βασιλική, αλλά εκείνος εμμένει στη στάση του. Ο Παυλής κάνει δώρα στη Δάφνη και της εκφράζει την αγάπη του με κάθε τρόπο.

O Μιχάλης, ωστόσο, εξακολουθεί να δηλώνει παρών.

Ο Κουράκος κι η Αριάδνη αποφασίζουν να μπουν στην διαδικασία αναζήτησης κάποιας άλλης παρένθετης μητέρας, αλλά ο Κωνσταντίνος δίνει τελικά το πράσινο φως στην Ισμήνη.

Η Ιουλία χάνει τη δικαστική μάχη εναντίον της Αθηνάς.

Ο Τζον συνειδητοποιεί πως το κορίτσι με το οποίο τράκαρε είναι η Χριστιάνα Ρουσσάκη, η εξαφανισμένη κόρη της Αλεξάνδρας, η οποία πηγαίνει στη Μάνη για να συναντήσει την αδελφή της, την Ερωφίλη.