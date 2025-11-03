Μέρη στην Ελλάδα που θυμίζουν παραμύθι.

Η αλήθεια είναι πως η Ελλάδα, ξεχωρίζει ανά τον κόσμο για την μορφολογία της, τις ομορφιές και τα τοπία της, ενώ ορισμένες περιοχές στη χώρα, συνδυάζουν με αρμονία το βουνό και τη θάλασσα σε μία μόλις εικόνα.

Η Ελλάδα, είναι μία χώρα με βαριά πολιτιστική, πολιτισμική και ιστορική κληρονομιά και είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ιστορία και τη μυθολογία του τόπου. Ανά περιοχές, οι ομορφιές της, θαμπώνουν κάθε επισκέπτη, καθώς διατηρούν μια σπάνια ομορφιά και σας ταξιδεύουν σε εποχές, πολύ παλαιότερες από το σήμερα.

Νησιά, οικισμοί, χωριά, κωμοπόλεις και καστροπολιτείες παρουσιάζουν ένα μεγαλείο και μία αίσθηση μιας άλλης εποχής.

Τρεις καστροπολιτείες της Ελλάδας που αξίζει να επισκεφτείτε

Από την αρχαιότητα λοιπόν, οι άνθρωποι, είχαν την ανάγκη να αισθάνονται και να είναι προστατευμένοι από τους κινδύνους της εποχής, με αποτέλεσμα να δημιουργούν ακροπόλεις και κάστρα από τα οποία είχαν πλήρη ορατότητα – κυρίως προς τη θάλασσα.

Ορισμένες καστροπολιτείες και μνημεία σώζονται μέχρι και σήμερα, φέρνοντας την αίσθηση του παλιού και του νέου σε μία μόλις διαδρομή.

Μονεμβασιά:

Βρίσκεται στα Ανατολικά παράλια της Πελοποννήσου, στη Λακωνία, τοποθετημένη πάνω σε βράχο με θέα το πέλαγος και σε υψόμετρο περίπου 200 μέτρων από τη θάλασσα. Συχνά, χαρακτηρίζεται ως το «Γιβραλτάρ της Ελλάδας» και συνδέεται με τη στεριά με μία στενή γέφυρα πάνω στο νερό.

Η πόλη χωρίζεται στην Άνω και την Κάτω Πόλη ενώ το οχυρό στο ψηλότερο σημείο του βράχου, προσέφερε ασφάλεια στο τότε και πανοραμική θέα, ενώ στο σήμερα ενδείκνυται για την μαγευτική ατμόσφαιρα που προσφέρει.

Τα συντρίμμια που διατηρούνται μέχρι και σήμερα, οι πετρόχτιστοι δρόμοι, τα λιθόστρωτα καλντερίμια και τα απομεινάρια του κάστρου δημιουργούν μια μεσαιωνική αίσθηση, ενώ η φύση που πλαισιώνει την Μονεμβασιά, έρχεται σε πλήρη αρμονία, προσφέροντας μια καθηλωτική θέα.

Ρόδος:

Το νησί των Ιπποτών, με την πλούσια ιστορία και παράδοση. Η Ρόδος, βρίσκεται στο νοτιοανατολικό Αιγαίο , ενώ η ομώνυμη πρωτεύουσα του νησιού είναι κτισμένη στο βορειότερο άκρο.

Η ιστορία του τόπου, ταξιδεύει κάθε επισκέπτη στην ιστορία καθώς διαθέτει σημαντική παρουσία στη μεσαιωνική περίοδο, ενώ σύμφωνα με τη μυθολογία το νησί, αναδύθηκε από τη θάλασσα για να γίνει ιδιοκτησία του ήλιου. Κατά το 14ο με 16ο αιώνα, δημιουργήθηκε η Μεσαιωνική πόλη από το Τάγμα των Ιωαννιτών Ιπποτών και από το 1988 μέχρι και σήμερα αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Η Παλιά πόλη, διατηρεί τον μεσαιωνικό χαρακτήρα με τείχη, πύλες, κτήρια και το λιμάνι «Μανδράκι», ενώ πάνω στα συντρίμμια και τα απομεινάρια της εποχής, έχουν δημιουργηθεί πιο σύγχρονα κτήρια που δημιουργούν την απόλυτη αντίθεση ανάμεσα στο παλιό και το νέο.

Ξάνθη:

Βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και είναι χτισμένη αμφιθεατρικά στους πρόποδες της Ροδόπης και στην πεδιάδα που εκτείνεται προς το Θρακικό Πέλαγος. Από τη βυζαντινή περίοδο μέχρι και σήμερα, η Ξάνθη, έχει κληρονομήσει ιστορικά γεγονότα που δημιουργούν τις παραδόσεις της και στη σύγχρονη εποχή.

Στο σήμερα, ο ποταμός Κόσυνθος, χωρίζει τη Ξάνθη στη μέση. Στο δυτικό τμήμα διατηρείται η Παλιά πόλη και στο Ανατολικό η Νέα. Στη παλιά πόλη λοιπόν διατηρούνται μέχρι και σήμερα, κτίσματα και συντρίμμια από τη βυζαντινή και μετέπειτα εποχή, με λιθόστρωτα καλντερίμια, πετρόχτιστα σπίτια και ερείπια από τα κάστρα που την προστάτευαν, από πολλούς, έχει χαρακτηριστεί ως «η πόλη με τα χίλια χρώματα» - καθώς η αρχιτεκτονική της, αποτελεί ένα ιδιαίτερο σημείο της κληρονομιάς της.