Οι πιο όμορφοι προορισμοί για τις πρωτοχρονιάτικες αποδράσεις.

Χριστούγεννα και πρωτοχρονιά, μία από τις πιο όμορφες περιόδους του χρόνου, με ρομαντική, γιορτινή και άκρως οικογενειακή ατμόσφαιρα. Οι γιορτές για το 2025, είναι προ των πυλών και αποτελούν τις κατάλληλες συνθήκες για σύντομες αποδράσεις στη φύση και σε προορισμούς πλούσιους σε παραδόσεις.

Φέτος 31 του μηνός πέφτει Τετάρτη με αποτέλεσμα η επόμενη μέρα της Πρωτοχρονιάς, να είναι αργία και με μία άδεια την παρασκευή να δημιουργείται το ιδανικό πενθήμερο για να απομακρυνθείτε από την πόλη σας και να ζήσετε τις γιορτές σε ένα διαφορετικό κλίμα.

Που να ταξιδέψετε την Πρωτοχρονιά 2025;

Καβάλα:

Στην Καβάλα, αναβιώνει το έθιμο με τα κάλαντα και τις φωτιές. Συγκεκριμένα, όλα τ’ αγόρια που το νέο έτος επρόκειτο να παρουσιαστούν στο στρατό, μαζεύουν ξύλα στην πλατεία του κάθε χωριού και με την αλλαγή του έτους ψέλνουν τα κάλαντα της πρωτοχρονιάς. Το θέαμα είναι καθηλωτικό- ενώ οι φωνές των νεαρών – δένουν με αυτές των παρευρισκόμενων.

Πελοπόννησος:

Στην Πελοπόννησο, με την αλλαγή του έτους, οι οικογένειες βγαίνουν στις αυλές των σπιτιών και στους δρόμους, ασπάζονται και μοιράζουν ευχές μεταξύ τους, ενώ αμέσως μετά πετάνε ένα ρόδι στην εξώπορτα του σπιτιού. Το ρόδι, αποτελεί το σύμβολο των Χριστουγέννων, της αφθονίας και της τύχης, ενώ λέγεται πως όσο πιο μακριά σκορπίσουν τα σπόρια του ο χρόνος θα φέρει γονιμότητα και καλοτυχία.

Ανατολική Μακεδονία:

Στα Πλατάνια της Δράμας, αναβιώνει ένα έθιμο με ρίζες από τον Πόντο ή την Αρχαία Ελλάδα, όπου οι συντελεστές κάνουν μιμήσεις ανθρώπων μεγάλης ηλικίας. Το δρώμενο λαμβάνει χώρα στην κεντρική πλατεία του χωριού, όπου οι ντόπιοι συγκεντρώνοντα για να δημιουργήσουν κοινές αναμνήσεις. Οι «Μωμόγεροι», όπως αποκαλείται το έθιμο, δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για γέλιο, διασκέδαση, χορό και μουσική.

Θάσος:

Η Θάσος, έχει ένα έθιμο βαθιά ριζωμένο στην παράδοση που φέρνει την οικογένεια πιο κοντά και δίνει ελπίδα για το μέλλον. Ουσιαστικά όλα τα μέλη της κάθε οικογένειας, μαζεύονται γύρω από το αναμμένο τζάκι και ρίχνουν μέσα φύλλα ελιάς. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, κάθε ένας κάνει μια ευχή χωρίς να την αποκαλύψει, ενώ το φύλο που θα στριφογυρίζει περισσότερη ώρα στον αέρα, κρατά και την ευχή που θα εκπληρωθεί.