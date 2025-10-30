Ο Γιώργος Λάνθιμος με την Έμμα Στόουν και τον Τζέσι Πλέμονς μιλούν για την ταινία «Bugonia».

Ο Γιώργος Λάνθιμος η Έμμα Στόουν και ο Τζέσι Πλέμονς, λίγο πριν την μεγάλη πρεμιέρα της ταινίας «Bugonia» στην Ελλάδα, μίλησαν στο δημοσιογράφο της εκπομπής «Buongiorno», Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο.

Οι τρεις καλλιτέχνες, διατηρώντας το αίσθημα το χιούμορ τους, μίλησαν για την ταινία και τους ρόλους τους, ενώ με τη σειρά του ο Γιώργος Λάνθιμος, απάντησε στις σχετικές ερωτήσεις αναφορικά με το ότι δεν του επιτράπηκε να πραγματοποιήσει ορισμένες σκηνές στην Ακρόπολη.

Λάνθιμος, Στόουν, Πλέμονς: Η αλήθεια για το «Bugonia» και την Ακρόπολη

Αρχικά λοιπόν ο Τζέσι Πλέμονς ανέφερε για την ταινία: «Είναι μια εκφραστική κωμωδία» ενώ η Έμμα Στόουν με τη σειρά της συμπλήρωσε γελώντας: «Είναι ένα μιούζικαλ».

Στην συνέχεια, ο σκηνοθέτης, Γιώργος Λάνθιμος, απάντησε στις σχετικές ερωτήσεις του δημοσιογράφου: «Όταν μου έστειλαν το σενάριο το βρήκα διασκεδαστικό και ταυτόχρονα δυσάρεστο. Η κεντρική του ιδέα είναι μία αντανάκλαση του κόσμου και της ανθρωπότητας και του κινδύνου να τελειώσει αρκετά σύντομα».

«Όταν δεν έχεις κάποια πιστεύω, εάν δεν πιστεύεις σε κάτι, τότε μπορείς να παρασυρθείς από οποιονδήποτε. Άρα το να έχεις ισχυρές πεποιθήσεις είναι σημαντικό για πολλούς λόγους, όπως και η δυνατότητα να αλλάζεις και να είσαι ανοιχτός», ανέφερε η Έμμα Στόουν, μιλώντας για την πλοκή της ιστορίας.

Από την συζήτηση δεν έλειπε και η ερώτηση αναφορικά με το γεγονός πως δεν επιτράπηκε στον σκηνοθέτη, να πραγματοποιήσει ορισμένες σκηνές στην Ακρόπολη. Σε αυτό το σημείο και οι τρεις χαμογέλασαν, ενώ φάνηκε πως η ερώτηση ήταν αναμενόμενη. Ο Γιώργος Λάνθιμος, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του: «Βέβαια, απογοητεύτηκα, αλλά κυρίως επειδή δεν έπρεπε οπωσδήποτε να κινηματογραφήσουμε σκηνές εκεί ήταν περισσότερο μία πράξη συναισθηματισμού από τη δική μου πλευρά για να εντάξουμε την Ελλάδα στην ταινία με κάποιο τρόπο. Δεν επηρέασε την ταινία στο τέλος. Ένιωσα απογοήτευση για τον τρόπο που αντιλήφθηκαν το αίτημά μου, οι προθέσεις μου διαστρεβλώθηκαν εντελώς».

