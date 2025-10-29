«Όλη η οικογένεια στηρίζει κι εμένα και την αδελφή μου…», είπε ο Γιώργος Κακοσαίος.

Στον φακό της εκπομπής «Το ‘χουμε» και τη δημοσιογράφο Κωνσταντίνα Σαρηγιάννη, μίλησε ο τραγουδιστής Γιώργος Κακοσαίος, λίγο πριν από την πρεμιέρα του σε μαγαζί της Αθήνας.

Πιο συγκεκριμένα, ο γνωστός τραγουδιστής, μίλησε για το άγχος του που τον διακατέχει για τις εμφανίσεις που έχουν προγραμματιστεί, για το φλέρτ που δέχεται μέσα από τα social media, αλλά και το πώς διαχειρίζεται τα αρνητικά σχόλια.

Όσα ανέφερε ο Γιώργος Κακοσαίος

Μεταξύ άλλων ωστόσο, ο Γιώργος Κακοσαίος, μίλησε και για τον πατέρα του, Γιάννη Πλούταρχο καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο τον συμβουλεύει.

«Όλη η οικογένεια στηρίζει κι εμένα και την αδελφή μου όπως κάναμε κι εμείς με τον πατέρα μου όλα αυτά τα χρόνια. Το ότι ο Γιάννης Πλούταρχος είναι ο πατέρας μου με έχει βοηθήσει στο χώρο αλλά αν προκαλούσα προβλήματα θα είχα και προβλήματα», σημείωσε αρχικά.

Παρ’ όλα αυτά, μιλώντας για τις επερχόμενες εμφανίσεις του, ανέφερε: «Έχω πάρα πολύ άγχος που θα είμαι για πρώτη φορά το πρώτο όνομα αλλά χαίρομαι πολύ. Ο πατέρας μου μού έδωσε μία συμβουλή και αυτή ήταν να κάνω τον κόσμο να νιώθει άνετα στο μαγαζί που είμαι και να περνάει καλά. Παλεύω να μπω στην καρδιά του κόσμου, μου αρέσει που μου ζητάμε να βγάλουμε φωτογραφίες».

«Δέχομαι φλερτ στα social media. Δέχομαι και αρνητικά σχόλια στα social media, πολλές φορές μπορεί να με ρίξει λίγο, αλλά μέχρι εκεί», δήλωσε αναφερόμενος στη σχέση του με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

