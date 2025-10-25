Η Λόκχαρτ έκανε ιδιαίτερη εντύπωση για τον ρόλο της ως θετή μητέρα του Τίμι, Ρουθ Μάρτιν, στη σειρά «Lassie».

Η Τζουν Λόκχαρτ, η διάσημη ηθοποιός που έκανε αίσθηση στις δεκαετίες του ’50 και του ’60, άφησε την τελευταία της πνοή στις 23 Οκτωβρίου 2025 στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, σε ηλικία 100 ετών, αφήνοντας πίσω της μια λαμπρή καριέρα.

Η ηθοποιός, γνωστή για τους ρόλους της στις δημοφιλείς σειρές «Lost In Space», «Lassie» και στην κλασική ταινία «Meet Me in St. Louis», έγραψε τη δική της ιστορία στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, χαράσσοντας το όνομά της σε μερικά από τα πιο αγαπημένα έργα της εποχής της.

Η Λόκχαρτ έκανε ιδιαίτερη εντύπωση για τον ρόλο της ως θετή μητέρα του Τίμι, Ρουθ Μάρτιν, στη σειρά «Lassie», όπου εμφανίστηκε από το 1958 έως το 1964. Αργότερα, το 1965, πρωταγωνίστησε στη σειρά «Lost in Space», ερμηνεύοντας μια εξαιρετική βιοχημικό και μητέρα τριών παιδιών, που εγκλωβίζεται στο διάστημα μαζί με την οικογένειά της.

«Όταν δεν γύριζα το Lassie, γινόμουν η κυρία του Scrabble με τον κομμωτή μου και το συνεργείο», είχε πει χαρακτηριστικά το 2024, όπως αναφέρει το Variety. Η ίδια εξήγησε ότι το «Lost in Space» ήταν το αγαπημένο της έργο.

Η ίδια είχε επαναλαμβανόμενους ρόλους στις σειρές «Petticoat Junction», «General Hospital», «Beverly Hills 90210», καθώς και guest εμφανίσεις σε σειρές όπως «The Beverly Hillbillies», «Happy Days», «Full House», «Roseanne» και «Grey’s Anatomy».

Τη δεκαετία του 1950, η Λόκχαρτ συμμετείχε επίσης ως guest star σε αρκετές γουέστερν σειρές, όπως οι «Wagon Train», «Cimarron City», «Gunsmoke», «Have Gun – Will Travel» και «Rawhide».