«Η χυδαιότητα φτάνει σε άλλο επίπεδο», είπε η παρουσιάστρια.

Ένταση επικράτησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» όταν η Κατερίνα Καινούργιου έσπασε τη σιωπή της για τα σενάρια αντικατάστασής της. Η παρουσιάστρια μίλησε ευθέως για τις φήμες που κυκλοφορούν, τονίζοντας την αδικία και τη χυδαιότητα που συνοδεύει τέτοια δημοσιεύματα.

«Σκέφτομαι να κινηθώ νομικά. Βγαίνουν κάποιοι και πετάνε ανθρώπους έξω από εκπομπές. Δεν τους θεωρώ καν συναδέλφους. Δεν θα το κάνω γιατί ξέρω ότι είναι βαλτοί από ανθρωπάκια που τα λυπάμαι. Πάντα μιλάω με ειλικρίνεια».

Στη συνέχεια τόνισε πόσο επιζήμιες και ανεύθυνες είναι οι φήμες, ειδικά όταν αφορούν την προσωπική ζωή μιας γυναίκας:

«Όταν υπάρχει μια φημολογία για μια γυναίκα ότι είναι σε μια πολύ ευαίσθητη περίοδο της ζωής της που δεν έχω πει τίποτα για συγκεκριμένους λόγους, που θα τους πω αργότερα και βγαίνει ο καθένας και γίνεται viral ότι η Κατερίνα θα σταματήσει και θα έρθει ο τάδε δυο μήνες και γειώνει και την εκπομπή μου και υποτιμά οποιονδήποτε ενώ εγώ ακόμα δεν έχω επιβεβαιώσει τίποτα. Η χυδαιότητα είναι σε άλλο επίπεδο.».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddpk6w32y19d?integrationId=40599y14juihe6ly}