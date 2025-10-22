«Το κάπνισμα είναι που μου έκανε τη ζημιά…», λέει ο Στέφανος Κορκολής.

Συνέντευξη στην Μαρίκα Ηλιάκη και την εκπομπή «Νωρίς- Νωρίς», παραχώρησε ο γνωστός συνθέτης Στέφανος Κορκολής, απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε σήμερα, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου μέσα από τη συχνότητα του τηλεοπτικού σταθμού.

Ο ίδιος, δεν έχει κρύψει πως τα τελευταία χρόνια δίνει σκληρή μάχη με τον καρκίνο, ενώ μέσω της συνέντευξής του, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα, αποκαλύπτοντας και ορισμένες σκέψεις του για την ασθένεια.

Όσα ανέφερε ο Στέφανος Κορκολής

Μιλώντας λοιπόν στη Μαρία Ηλιάκη, ο συνθέτης, αναφέρθηκε στον καρκίνο και στην πρόληψη η οποία είναι απαραίτητη: «Κάποτε λέγανε η κακιά αρρώστια. Καρκίνος είναι. Είναι μία αρρώστια δυστυχώς υπάρχει, δυστυχώς επιδεινώνεται η κατάσταση. Βλέπουμε πάρα πολλά κρούσματα, αλλά η επιστήμη προχωρά. Η πρόληψη σώζει».

Θυμούμενος μάλιστα τη δική του διάγνωση, εξέφρασε τα συναισθήματά του μαζί με τις πρώτες σκέψεις του στις θεραπείες: «Το πρώτο άκουσμα ήταν σοκ, αλλά ξέρεις τι γίνεται; Όταν πήγα για την πρώτη μου χημειοθεραπεία και είδα καταστάσεις πολύ χειρότερη από τη δική μου, είπα κάτσε στ’ αυγά σου, μια χαρά. Ευχαρίστησα τον Θεό εκείνη την ώρα…».

Τέλος, αναφέρθηκε στην συνήθεια του καπνίσματος, αναγνωρίζοντας πως ήταν η αιτία για την μάχη που δίνει: «Το μόνο που μπορώ να πω είναι να μην καπνίζετε. Το κάπνισμα ήταν που μου έκανε τη ζημιά. Αυτό που λένε ότι ο καρκίνος σκοτώνει, ναι, σκοτώνει. Και σκοτώνει και άγρια και το λέει ένας πρώην καπνιστής όπου κάπνιζα πέντε πακέτα την ημέρα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Δεν χρησιμοποιούσα αναπτήρα, με το ένα τσιγάρο άναβα το άλλο. Μιλάμε για μανιώδης καπνιστής. Αυτό το δηλητήριο που βάζει στο σώμα σου σε σκοτώνει. De facto», κατέληξε μιλώντας για τη συνήθειά του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddolglo8kqbt?integrationId=40599y14juihe6ly}