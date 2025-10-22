«Κάποιοι επέλεξαν να γίνω τραγουδίστρια…», λέει η Πέγκυ Ζήνα.

Μια αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε η Πέγκυ Ζήνα στην δημοσιογράφο της εκπομπής «Breakfast», απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε σήμερα μέσα από τη συχνότητα του σταθμού, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, η ερμηνεύτρια, αναφέρθηκε στην άρνησή της όσο μεγάλωνε να ασχοληθεί με το τραγούδι, αποκαλύπτοντας πως η καριέρα της μητέρας της, ήταν αφορμή για επηρεάσει τη δική της σκέψη.

Όσα ανέφερε η Πέγκυ Ζήνα

Μιλώντας λοιπόν στην κάμερα της εκπομπής, παρουσίασε τις ανησυχίες και τους ενδοιασμούς της ως προς το επάγγελμά της, αναφέροντας μάλιστα πως η αρχή της καριέρας της έγινε επειδή άλλοι την ώθησαν σε αυτό: «Μεγαλώνοντας δεν ήθελα να γίνω τραγουδίστρια, το ξέρουμε αυτό. Κάποιοι επέλεξαν να γίνω τραγουδίστρια.

Μου βρήκαν κάτι τραγούδια και δεν μ’ άρεσαν. Αργότερα βρήκα εγώ αυτά που μ’ άρεσαν», ανέφερε αρχικά και συνέχισε λέγοντας:

«Μάλλον δεν ήθελα επειδή η μαμά μου, που ήταν πολύ μεγάλη τραγουδίστρια, δεν είχε αυτά που έπρεπε να έχει. Δηλαδή δεν είχε την επιτυχία και με φρέναρε, γιατί τη θεωρούσα μία δουλειά μη αξιοκρατική»., συμπλήρωσε αναφερόμενη στην αναγνώριση που έλαβε η μητέρα της μέσα από τη μουσική σκηνή.

Όπως αναφέρει και η ίδια, μέσα από την πορεία της στο χώρο, περίπου 30 χρόνια, αντιλήφθηκε πως το επάγγελμά της, δεν είναι και δεν ήταν αξιοκρατικό, ωστόσο έχει βρει τον τρόπο να αντιμετωπίζει την εν λόγω συνθήκη: «Μετά από τόσα χρόνια που βρίσκομαι στο χώρο γύρω στα 30, θα σου πω ότι πάλι τη θεωρώ μία δουλειά που δεν είναι αξιοκρατική. Απλώς μπορώ και πολεμάω μέσα σ’ αυτό και δεν αφήνομαι», ανέφερε και συνέχισε αμέσως μετά:

«Δεν μπορεί κανένας να μου σηκώσει το δαχτυλάκι και να μου πει «Ε, τώρα εσύ με αυτά που έκανες δεν μπορείς να κάνεις τα άλλα». Δεν μπορώ. Γελάω πάρα πολύ με αυτούς τους ανθρώπους. Λυπάμαι που κακομεγαλώνουν με αυτόν τον τρόπο. Και ειδικά κάποιοι συνάδελφοι, ευτυχώς πολύ λίγοι, παλιοί, που σηκώνουν το δαχτυλάκι και λένε για διαχωρισμούς, ένας χώρος, άλλος χώρος, δεν αφήνουν τα παιδιά να ζήσουν την επιτυχία τους. Άστο ρε παιδιά να το χαρεί το παιδί. Άστο και μη σε νοιάζει τι θα γίνει στο μέλλον. Κοίτα το δικό σου το μέλλον που δεν είναι ίδιο με το παρελθόν σου», κατέληξε η Πέγκυ Ζήνα.

