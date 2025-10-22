«The Roadshow» - καινούργιο επεισόδιο Παρασκευή 24 Οκτωβρίου στις 21:00.

Το «The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, έρχεται με νέο επεισόδιο την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, στις 21:00, για να ανακαλύψει νέα μέρη, ήθη και έθιμα, ανθρώπους και ιστορίες!

Όσα θα δούμε στο 5ο επεισόδιο του «The Roadshow»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με συνοδοιπόρο τον Διονύση Κυπριώτη, επισκέπτονται τον Νομό Λακωνίας. Πρώτη στάση είναι η Σπάρτη, εκεί που τα κόκκινα ταξί πρέπει να γίνουν λευκά και ο Γρηγόρης με τον Διονύση προσπαθούν να βρουν μία λύση.

Δεύτερη στάση είναι το χωριό Καρυές, η πατρίδα των Καρυάτιδων, όπου συναντούν έναν πρώην ποδοσφαιριστή, δύο Μούσες και δύο πλατάνια..

Επιστρέφουν στη Σπάρτη, όπου ο Γρηγόρης τηλεφωνεί σε όλα τα ενοικιαζόμενα καταστήματα προκειμένου να κάνει το επιχειρηματικό του σχέδιο πραγματικότητα.

Ακολουθεί η Αρεόπολη, όπου συναντούν τον κύριο Νίκο, ζωσμένο με όλα τα όπλα της επανάστασης του ’21.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο Σπήλαιο του Διρού τούς «χαμογελάει η φύση», ενώ στην καρότσα ενός αγροτικού ο Γρηγόρης περνάει πολύ δύσκολα, καθώς πηγαίνουν σε ένα απόκοσμο γεωλογικό φαινόμενο.

Στη συνέχεια, εντοπίζουν το πατρικό σπίτι της Αλίκης Βουγιουκλάκη και αμέσως μετά, σε ένα νεκροταφείο, βρίσκουν τον κύριο Αργύρη, που εργάζεται εκεί κάνοντας «εισαγωγές- εξαγωγές».

Στο Γύθειο επισκέπτονται την ταβέρνα του Πιτσίνιαγκα και προσπαθούν να λύσουν μία παρεξήγηση, ενώ στο κάστρο της Μονεμβασίας τα «τσούζουν» και διασκεδάζουν ανεπανάληπτα.

Το ταξίδι ολοκληρώνεται στο Δαφνί Λακωνίας, το χωριό που έχει μετακινηθεί ήδη δύο φορές!

Όλα αυτά, και ακόμα περισσότερα, o Γρηγόρης μάς καλεί να τα ζήσουμε μαζί του σε ένα «Roadshow» γεμάτο εκπλήξεις, γέλιο, συγκίνηση, χιουμοριστικές στιγμές και εξερευνήσεις την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

{https://www.youtube.com/watch?v=E6kF5eloORo}

«The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Κάθε Παρασκευή στις 21:00 στον ΑΝΤ1.