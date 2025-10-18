Η πρώτη δοκιμασία αποχώρησης και επιβράβευσης του GNTM 6 μόλις έφτασε στο τέλος της!

Ο Ανέστης πήρε την πρωτιά σε αυτή την δύσκολη και ανατρεπτική δοκιμασία αποχώρησης που άνοιξε τη σεζόν του GNTM 6.

Σε ρόλο super woman υποδέχτηκε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, τα μοντέλα στο πρώτο set της σεζόν, ενώ όλα τα μοντέλα κλίθηκαν να ανέβουν πάνω στη νταλίκα, να τρέξουν, να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό και να φέρουν στο πλατό την καλύτερη λήψη τους.

GNTM 6: Πρωτιά για τον Ανέστη

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου λοιπόν, μπήκε στο πλατό για να υποδεχτεί ακόμη μια φορά τα μοντέλα και να φέρει τα αποτελέσματα: «Το πρώτο πλατό του GNTM ήρθε στο τέλος του, μετά από μια πολύ δύσκολη δοκιμασία.. έχουμε δει τα αποτελέσματα τις φωτογραφίες, έχουμε ακούσει τη γνώμη των κριτών και σε λίγο έρχεται η ώρα που κάποιος από εσάς θα αποχωρήσει οριστικά. Είχαμε περισσότερο καλές φωτογραφίες από όσο περιμέναμε…», σημείωσε μεταξύ άλλων και ξεκίνησε να ανακοινώνει τα ευχάριστα νέα

Ο Ανέστης και ο Μιχάλης, βρέθηκαν μπροστά από τους κριτές έχοντας τις καλύτερες λήψεις, ενώ και οι δύο εξέφρασαν τα συναισθήματά τους.

Ο Ανέστης λοιπόν ήταν αυτός που κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να κερδίσει όλα τα φώτα πάνω του, ενώ μαζί με τον τίτλο κέρδισε και τα 600 ευρώ έπαθλο μαζί με τη σουίτα της βίλας που έχει την ευκαιρία να απολαύσει.

«Συγχαρητήρια και στους δύο σας, εξαιρετική δουλειά…» σημείωσε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και συνέχισε να δίνει τις φωτογραφίες των μοντέλων που συνεχίζουν στο διαγωνισμό.

{https://www.youtube.com/watch?v=BBI5MNGFTGI&list=PLCg0cLoEdHTzzkwG2A9uiROSaenwGeNnt&index=1}