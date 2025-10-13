Όσα ανέφερε ο Χρήστος Φερεντίνος στην έναρξη του «The Wall»!

Σε κλίμα ενθουσιασμού και ιδιαίτερης χαράς, έκανε πρεμιέρα το νέο τηλεπαιχνίδι του ΣΚΑΙ «The Wall», με παρουσιαστή τον Χρήστο Φερεντίνο.

Ειδικότερα, μόλις λίγη ώρα έχει περάσει από όταν ο παρουσιαστής, υποδέχθηκε το κοινό, τους τηλεθεατές και τους παίχτες στο πλατό του παιχνιδιού, ενώ ιδιαίτερα ανανεωμένος και χαμογελαστός ανέφερε: «Τι θα γίνει σήμερα… Καλησπέρα σε όλη την παρέα, είμαστε στο The Wall».

«The Wall»: Πρεμιέρα με το Χρήστο Φερεντίνο

Σε δεύτερο χρόνο λοιπόν, σήμερα το βράδυ της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου, ο παρουσιαστής, μοιράστηκε με το τηλεοπτικό κοινό, αλλά και στους παρευρισκόμενους ορισμένα στοιχεία για το πώς επρόκειτο να εξελιχθεί το παιχνίδι:

«Κοιτάξτε αυτός ο φοβερός τοίχος που υψώθηκε μπροστά μας κρύβει πολλά μυστικά, πολλές εκπλήξεις, αλλά κυρίως έναν μεγάλο θησαυρό… 350.000 ευρώ – ένα ποσό που μπορεί να σας αλλάξει τη ζωή».

Σημείωσε μάλιστα, πως είναι απαραίτητες ορισμένες γνώσεις και φυσικά τύχη: «Πρέπει να σας πω ότι χρειάζεται λίγες γνώσεις, πολλή τύχη και σύμμαχο τον τοίχο».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κλείνοντας, να σημειωθεί, πως σε κάθε επεισόδιο δύο παίχτες, καλούνται να έρθουν αντιμέτωποι με τον τοίχο, ενώ σκοπός τους είναι η νίκη και το μεγάλο χρηματικό έπαθλο, των 350.000 ευρώ.

Δείτε το βίντεο:

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddhev5lnjort?integrationId=40599y14juihe6ly}