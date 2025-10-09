Με μια φωτογραφία, απέδειξε η Δέσποινα Βανδή πως δεν παύει να βρίσκεται στο πλευρό του Βασίλη Μπισμπίκη.

Το μεσημέρι της Τετάρτης, 8 Οκτωβρίου, βγήκε η δικαστική απόφαση για τον Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος κρίθηκε ένοχος, έπειτα από το τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε με το αυτοκίνητό του στην περιοχή της Φιλοθέης.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, οι πληρεξούσιου δικηγόροι του ηθοποιού, άσκησαν έφεση εκ μέρους του, ενώ η ποινή που του επιβλήθηκε είναι το χρηματικό ποσό των 7.000 ευρώ και η κάλυψη των εξόδων της δίκης.

Παρ’ όλα αυτά, από το πλευρό του δεν έχει λείψει η σύντροφός του και τραγουδίστρια, Δέσποινα Βανδή, η οποία φαίνεται να τον στηρίζει στην περιπέτειά του.

Ειδικότερα, νωρίτερα σήμερα, το απόγευμα της Πέμπτης 9 Οκτωβρίου, η ερμηνεύτρια, έδωσε την απάντησή της μέσω μια ξεχωριστής ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό Instagram, κάνοντας σαφές, πως υποστηρίζει τον σύντροφό της.

Η Δέσποινα Βανδή λοιπόν, μέσω ιστορίας της στην πλατφόρμα, δημοσίευσε την αφίσα της παράστασης στην οποία πρωταγωνιστεί ο Βασίλης Μπισμπίκης και έκανε μεγάλη επιτυχία στο παρελθόν. Πρόκειται για την παράσταση που φέρει τον τίτλο «Άνθρωποι και Ποντίκια» και πρόκειται να επιστρέψει μέσα στις επόμενες ημέρες.

