Η ιδιαίτερη αποκάλυψη της ηθοποιού για τη διαχείριση του άγχους.

Το πρωί της Πέμπτης, οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος και Ιωάννα Πηλιχού, βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς» της ΕΡΤ, όπου και μίλησαν στους οικοδεσπότες τους, παραχωρώντας μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Πιο συγκεκριμένα, οι δύο συνάδελφοι και συνεργάτες, μίλησαν από κοινού για την συμμετοχή τους στην παράσταση «Check in για δύο», ενώ από την πλευρά του ο Κωνσταντίνος Καζάκος, αναφέρθηκε στην οικογένειά του, ενώ η Ιωάννα Πηλιχού, αναφέρθηκε στο άγχος και το πώς το διαχειρίζεται.

Όσα ανέφερε η ηθοποιός για τις κρίσεις άγχους

Μεταξύ άλλων λοιπόν, η ηθοποιός, Ιωάννα Πηλιχού, προχώρησε σε μια ιδιαίτερη αποκάλυψη, περιγράφοντας ένα περιστατικό που συνέβη επί σκηνής: «Εγώ δεν είμαι τέρας ψυχραιμίας, είμαι ακριβώς το αντίθετο. Είμαι πάρα πολύ αγχωτικός τύπος, μπορώ να πάθω κρίσεις άγχους ανετότατα. Γενικώς είμαι αγχώδης άνθρωπος, έχω εντοπίσει πράγματα που μπορούν να με στείλουν… αδιάβαστη, όπως οι δυνατοί ήχοι», ανέφερε αρχικά η ηθοποιός.

Συνέχισε μάλιστα, διευκρινίζοντας πως οι έντονες φοβίες, ξεκίνησαν με την πάροδο του χρόνου, λέγοντας: «Με έπιασε τεράστια ταραχή με ένα ηχητικό στην παράσταση, έβαλα τα κλάματα και περίμεναν πόση ώρα να συνέλθω. Επίσης, με ενοχλεί ο έντονος φωτισμός και ο πολύς κόσμος. Παλιά δεν τα είχα όλα αυτά, έκανα μέχρι και bungee jumping. Μεγαλώνοντας, προφανώς βγαίνουν όλες τις φοβίες».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό που έλαβε χώρα μόλις λίγες ώρες νωρίτερα: «Χθες πήγα στην πρόβα με το μετρό και ήταν όλα τα παράθυρα ανοιχτά και από τον θόρυβο με έπιασε όλο αυτό πάλι. Ένιωσα έναν άνθρωπο να με αγγίζει και να με ρωτάει: είστε καλά, χρειάζεστε βοήθεια; Λέω: φαντάσου πώς φαινόμουν», κατέληξε η Ιωάννα Πηλιχού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

